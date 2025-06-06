Трійця 2025: які квіти та зелень потрібно приносити в дім та освячувати у храмі, щоб було щастя

Українці святкуватимуть Трійцю у неділю 8 червня

Цієї неділі, 8 червня, православні, католики та греко-католики відзначатимуть велике релігійне свято Сходження Святого Духа Трійця, або П’ятидесятниця. У цей день прийнято прикрашати свої будинки квітами та зеленню.

"Телеграф" розповість, які квіти та рослини потрібно освячувати та приносити в дім на свято Трійці.

Які рослини та квіти мають символізм на Трійцю

Наші пращури вірили, що квіти і рослини можуть стати оберегом у будинку, якщо принести їх на Трійцю. Ця зелень має сакральний зміст і приносить у дім щастя, радість, удачу та захищає від нечистої сили.

Свято Трійці. Фото: Getty Images

Полин наші предки вважали зіллям, яке захищає будинок від злих духів та нечистої сили. Зазвичай полин клали на порозі біля вхідних дверей.

наші предки вважали зіллям, яке захищає будинок від злих духів та нечистої сили. Зазвичай полин клали на порозі біля вхідних дверей. Любисток вважався травою, яка захищає від порчі та надає душевної рівноваги. У відварі цього зілля купали немовлят, щоб вони росли здоровими та спокійними.

вважався травою, яка захищає від порчі та надає душевної рівноваги. У відварі цього зілля купали немовлят, щоб вони росли здоровими та спокійними. Аїр (лепеху) прийнято розкладати у кожній кімнаті будинку на Трійцю. Згідно з віруваннями, ця ароматна трава притягує в дім добрих духів та зміцнює енергетику оселі.

прийнято розкладати у кожній кімнаті будинку на Трійцю. Згідно з віруваннями, ця ароматна трава притягує в дім добрих духів та зміцнює енергетику оселі. Чабрець допомагає зберегти гармонію та злагоду в домі. Обкурювання будинку чебрецем вважалося ритуалом для вигнання злих духів. Сушену траву клали під подушку від кошмарів.

допомагає зберегти гармонію та злагоду в домі. Обкурювання будинку чебрецем вважалося ритуалом для вигнання злих духів. Сушену траву клали під подушку від кошмарів. М’ята та меліса використовувалися в букетах на Трійцю, щоб встановити в будинку спокій та умиротворення. Ці запашні трави також зашивали у подушки для спокійного та приємного сну.

використовувалися в букетах на Трійцю, щоб встановити в будинку спокій та умиротворення. Ці запашні трави також зашивали у подушки для спокійного та приємного сну. Волошка вважається жіночою квіткою, яка дарує любов і щасливий шлюб. Цю квітку радили носити молодим дівчатам, щоби вдало вийти заміж.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому на Трійцю краще не відвідувати могили рідних. На цвинтарі ні ногою цього святкового дня.