Трійця 2025: які квіти та зелень потрібно приносити в дім та освячувати у храмі, щоб було щастя
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Українці святкуватимуть Трійцю у неділю 8 червня
Цієї неділі, 8 червня, православні, католики та греко-католики відзначатимуть велике релігійне свято Сходження Святого Духа Трійця, або П’ятидесятниця. У цей день прийнято прикрашати свої будинки квітами та зеленню.
"Телеграф" розповість, які квіти та рослини потрібно освячувати та приносити в дім на свято Трійці.
Які рослини та квіти мають символізм на Трійцю
Наші пращури вірили, що квіти і рослини можуть стати оберегом у будинку, якщо принести їх на Трійцю. Ця зелень має сакральний зміст і приносить у дім щастя, радість, удачу та захищає від нечистої сили.
- Полин наші предки вважали зіллям, яке захищає будинок від злих духів та нечистої сили. Зазвичай полин клали на порозі біля вхідних дверей.
- Любисток вважався травою, яка захищає від порчі та надає душевної рівноваги. У відварі цього зілля купали немовлят, щоб вони росли здоровими та спокійними.
- Аїр (лепеху) прийнято розкладати у кожній кімнаті будинку на Трійцю. Згідно з віруваннями, ця ароматна трава притягує в дім добрих духів та зміцнює енергетику оселі.
- Чабрець допомагає зберегти гармонію та злагоду в домі. Обкурювання будинку чебрецем вважалося ритуалом для вигнання злих духів. Сушену траву клали під подушку від кошмарів.
- М’ята та меліса використовувалися в букетах на Трійцю, щоб встановити в будинку спокій та умиротворення. Ці запашні трави також зашивали у подушки для спокійного та приємного сну.
- Волошка вважається жіночою квіткою, яка дарує любов і щасливий шлюб. Цю квітку радили носити молодим дівчатам, щоби вдало вийти заміж.
Раніше "Телеграф" розповідав, чому на Трійцю краще не відвідувати могили рідних. На цвинтарі ні ногою цього святкового дня.