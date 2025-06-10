Забудете про дрібну полуницю: бюджетне добриво, яке працює

Ідеальне добриво з борної кислоти

Для отримання щедрого урожаю соковитої полуниці, треба правильно поливати, щоб захистити від шкідників, а також вносити дієві добрива. Багато городників віддають перевагу народним засобам, які перевірені часом.

Ми разом із "Сучасною дачею" поділимося, яке добриво забезпечить вам урожай великої та соковитої полуниці. Дуже ефективною є підживка з борної кислоти.

Як приготувати добриво для полуниці

Інгредієнти:

гаряча вода — 1/3 відра;

борна кислота — пів чайної ложки;

марганцівка — пів чайної ложки;

вода кімнатної температури;

йод — 15 крапель;

нашатирний спирт — дві столові ложки.

Фото: freepik

Як приготувати:

У відро з гарячою водою додаємо борну кислоту і марганцівку. Добре перемішуємо. Наливаємо воду кімнатної температури, йод і нашатирний спирт. Знову ретельно розмішуємо.

Як підживлювати:

Найкраще вносити добриво у злегка зволожений ґрунт. Найбільш сприятлива погода для підживлення — похмура. Можна також вносити добриво ввечері або вранці — головне не в обід під час спеки. Не можна, щоб велика кількість розчину потрапляла на квітки під час цвітіння. Під кожен кущ полуниці можна наливати приблизно 300 мл добрива.

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