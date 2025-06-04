Не допускайте цієї поширеної помилки. Як не можна мити полуницю, а як можна

Прості поради, які зроблять полуницю безпечнішою перед вживанням

Сезон полуниці в Україні вже стартував — на ринках і в супермаркетах прилавки вже наповнені соковитою ягодою, а вдома на ділянці теж ось-ось дозріє. Якщо любите полуницю, ці поради точно вам знадобляться. Адже перед тим, як з’їсти солодкі соковиті ягідки, їх треба ретельно помити.

"Телеграф" ділиться корисними порадами, як правильно помити полуницю, і якої поширеної помилки краще уникати.

Як не потрібно мити полуницю?

Багато хто, принісши додому лоток з ягодами, відразу замочує їх у воді і чекає, коли вони "помиються". Це одна з найпоширеніших помилок. Так робити не можна, адже всі мікроби та дрібні комахи/личинки так і залишаться у воді і на самих ягодах.

Як правильно мити ягоду?

Найкраще промити кожну ягоду кілька разів під холодною проточною водою з крана. При цьому, щоб полуниця не стала занадто водянистою, не відривайте чашолистки з ягід перед миттям. Їх можна буде видалити пізніше перед вживанням.

Мити полуницю в проточній воді варто перед тим як з'їсти або готувати страви з нею. Не варто залишати помиті ягоди, бо вони швидше почнуть псуватися.

Щоб бути впевненим, що полуниця не приховує дрібних жучків, гусениць і личинок, її можна помити з сіллю, содою або навіть оцтом. Розбавте чайну ложку солі чи соди у літрі води, замочіть у розчині полуницю на кілька хвилин і ретельно промийте під проточною водою. Або візьміть одну частину оцту і три частини води, добре розмішайте і замочіть полуницю на кілька хвилин. Потім також ретельно промийте під проточною водою. Такий спосіб може навіть частково очистити ягоди від пестицидів.

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