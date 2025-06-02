Шкідники та хвороби забудуть дорогу до вашої полуниці: чим її треба поливати

Нашатирний спирт забезпечить гарний урожай полуниці

Полуниця — улюблена ягода багатьох. Однак доглядати за цією рослиною досить складно. Соковита, смачна і солодка полуниця — мрія кожного садівника, але отримати гарний її урожай можна якщо дотримуватися деяких правил поливу, підживлення.

Один простий та дешевий засіб допоможе відлякати шкідників та хвороби від кущів полуниці. Цим способом обробки поділилися у Телеграм-каналі "Сучасна дача".

Як обробити полуницю нашатирним спиртом

Найкраще розпочати робити це навесні, як тільки з’являються нові листочки на кущиках полуниці. Однак деякі сорти висаджують вже літом.

Для цього 1 пляшечку нашатирного спирту, об’ємом 40 мл, змішуємо з 10 літрами води. Поливаємо землю з лійки або розпилюємо. Важливо, щоб рідина потрапила на листя. Так ми запобігаємо появі шкідників та грибкових захворювань.

Фото: freepik

Вдруге поливаємо полуницю нашатирним спиртом після цвітіння. У 10 літрах води змішуємо 3 ложки нашатирного спирту. Втретє проводимо обробку після плодоношення. 40 мл нашатирного спирту розчиняємо у 10 літрах води.

Завдяки цьому методу полуниця почне плодоносити набагато краще. Хвороби та шкідники не будуть турбувати кущі.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим треба полити полуницю, щоб ягоди були великими та солодкими. Ми поділилися рецептом дієвого добрива.