Забудете о мелкой клубнике: бюджетное удобрение, которое работает

Идеальное удобрение из борной кислоты

Для получения щедрого урожая сочной клубники нужно правильно поливать, чтобы защитить от вредителей, а также вносить действенные удобрения. Многие огородники предпочитают народные средства, которые проверены временем.

Мы вместе с "Современной дачей" поделимся, какое удобрение обеспечит вам урожай большой и сочной клубники. Очень эффективная подкормка из борной кислоты.

Как приготовить удобрение для клубники |

Ингредиенты:

горячая вода — 1/3 ведра;

борная кислота – пол чайной ложки;

марганцовка — пол чайной ложки;

вода комнатной температуры;

йод – 15 капель;

нашатырный спирт – две столовые ложки.

Фото: freepik

Как приготовить:

В ведро с горячей водой добавляем борную кислоту и марганцовку. Хорошо перемешиваем.

Как подкармливать:

Лучше всего вносить удобрение в слегка увлажненную почву. Наиболее благоприятная погода для подкормки – пасмурная. Можно также вносить удобрение вечером или утром – главное не в обед во время жары. Нельзя, чтобы большое количество раствора попадало на цветки во время цветения. Под каждый куст клубники можно наливать примерно 300 мл удобрения.

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