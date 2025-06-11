Що категорично не можна робити 11 червня, щоб назавжди не залишитись без грошей

Дізнайтеся, чому сьогодні не можна рвати трави і яким буде день за прикметами

Цієї середи, за церковним новоюліанським календарем, православні християни та греко-католики вшановують пам’ять одного з 12 учнів Ісуса Христа Варфоломія та сподвижника святого Павла, апостола від сімдесяти Варнаву.

У народному календарі 11 червня (24 червня за старим стилем) відзначається Варфоломіїв день, Варфоломій і Варнава, а також — Варфоломій Суничник. Все тому, що до цього часу дозріває суниця. Ця ягода не тільки смачна, а й дуже корисна.

Варфоломіїв день – це час для примирення. Згадайте людей, з якими ви мали розбіжності, і знайдіть у собі сили зателефонувати їм і попросити прощення. Ваш крок назустріч покаже вашу доброту та дружелюбність.

Суниця 11 червня особливо поважається у народі. Фото: pixabay

Що не можна робити 11 червня

Рвати трави, квіти та просто зелень. Наші пращури вірили, що навіть цілющі трави 11 червня стають отруйними.

Лаятися з близькою людиною, сваритися, конфліктувати — сварка може призвести до серйозного розладу у сім’ї.

Дзвеніти монетами у кишені – до грошових проблем.

Народні прикмети 11 червня

Сонце на світанку закрило хмари – день буде прохолодним.

Бджоли сидять у вуликах — вдень будуть опади.

Тепла ніч віщує хороший урожай плодових.

Ворони сидять на нижніх гілках дерев – буде дощ.

У кого іменини 11 червня

Сьогодні іменини відзначають Марія, Варфоломій, Руслан, Варнава, Феодосія, Богдан та Костянтин.

Свята та події 11 червня

День пошуку нової зірки

День Жака-Іва Кусто

День неприборканої пристрасті

День пам’яті шахтарів у Канаді

День сусіда в Аргентині

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" публікував календар, які ще важливі свята та вихідні будуть у червні 2025 року в Україні.