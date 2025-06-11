Что категорически нельзя делать 11 июня, чтобы навсегда не остаться без денег
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Узнайте, почему сегодня нельзя рвать травы и каким будет день по приметам
В эту среду, по церковному новоюлианскому календарю, православные христиане и греко-католики чтят память одного из 12 учеников Иисуса Христа Варфоломея и сподвижника святого Павла, апостола от семидесяти Варнаву.
В народном календаре 11 июня (24 июня по старому стилю) отмечается Варфоломеев день, Варфоломей и Варнава, а также — Варфоломей Земляничник. Все потому, что к этому времени поспевает земляника. Эта ягода не только вкусная, но и весьма полезная.
Варфоломеев день — это время для примирения. Вспомните людей, с которыми у вас были разногласия, и найдите в себе силы позвонить им и попросить прощения. Ваш шаг навстречу покажет вашу доброту и дружелюбие.
Что нельзя делать 11 июня
- Рвать травы, цветы и просто зелень. Наши предки верили, что даже целебные травы 11 июня становятся ядовитыми.
- Ругаться с близким человеком, ссориться, конфликтовать — ссора может привести к серьезному разладу в семье.
- Звенеть монетами в кармане – к денежным проблемам.
Народные приметы 11 июня
- Солнце на рассвете закрыло облака — день будет прохладным.
- Пчелы сидят в ульях — днем будут осадки.
- Теплая ночь предвещает хороший урожай плодовых.
- Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — будет дождь.
У кого именины 11 июня
Сегодня именины отмечают Мария, Варфоломей, Руслан, Варнава, Феодосия, Богдан и Константин.
Праздники и события 11 июня
- День поиска новой звезды
- День Жака-Ива Кусто
- День неукротимой страсти
- День памяти шахтеров в Канаде
- День соседа в Аргентине
Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.