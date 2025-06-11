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Что категорически нельзя делать 11 июня, чтобы навсегда не остаться без денег

Автор
Татьяна Кармазина
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Какой сегодня праздник - Варфоломей Земляничник
Какой сегодня праздник - Варфоломей Земляничник. Фото Freepik

Узнайте, почему сегодня нельзя рвать травы и каким будет день по приметам

В эту среду, по церковному новоюлианскому календарю, православные христиане и греко-католики чтят память одного из 12 учеников Иисуса Христа Варфоломея и сподвижника святого Павла, апостола от семидесяти Варнаву.

В народном календаре 11 июня (24 июня по старому стилю) отмечается Варфоломеев день, Варфоломей и Варнава, а также — Варфоломей Земляничник. Все потому, что к этому времени поспевает земляника. Эта ягода не только вкусная, но и весьма полезная.

Варфоломеев день — это время для примирения. Вспомните людей, с которыми у вас были разногласия, и найдите в себе силы позвонить им и попросить прощения. Ваш шаг навстречу покажет вашу доброту и дружелюбие.

улитка ползет к землянике
Земляника 11 июня особо почетается в народе. Фото: pixabay

Что нельзя делать 11 июня

  • Рвать травы, цветы и просто зелень. Наши предки верили, что даже целебные травы 11 июня становятся ядовитыми.
  • Ругаться с близким человеком, ссориться, конфликтовать — ссора может привести к серьезному разладу в семье.
  • Звенеть монетами в кармане – к денежным проблемам.

Народные приметы 11 июня

  • Солнце на рассвете закрыло облака — день будет прохладным.
  • Пчелы сидят в ульях — днем будут ​​осадки.
  • Теплая ночь предвещает хороший урожай плодовых.
  • Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — будет дождь.

У кого именины 11 июня

Сегодня именины отмечают Мария, Варфоломей, Руслан, Варнава, Феодосия, Богдан и Константин.

Праздники и события 11 июня

  • День поиска новой звезды
  • День Жака-Ива Кусто
  • День неукротимой страсти
  • День памяти шахтеров в Канаде
  • День соседа в Аргентине

Напомним, что ранее "Телеграф" публиковал календарь, какие еще важные праздники и выходные будут в июне 2025 года в Украине.

Теги:
#Традиции #Праздники #Запреты #Церковный праздник #Именины