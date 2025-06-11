Что категорически нельзя делать 11 июня, чтобы навсегда не остаться без денег

Узнайте, почему сегодня нельзя рвать травы и каким будет день по приметам

В эту среду, по церковному новоюлианскому календарю, православные христиане и греко-католики чтят память одного из 12 учеников Иисуса Христа Варфоломея и сподвижника святого Павла, апостола от семидесяти Варнаву.

В народном календаре 11 июня (24 июня по старому стилю) отмечается Варфоломеев день, Варфоломей и Варнава, а также — Варфоломей Земляничник. Все потому, что к этому времени поспевает земляника. Эта ягода не только вкусная, но и весьма полезная.

Варфоломеев день — это время для примирения. Вспомните людей, с которыми у вас были разногласия, и найдите в себе силы позвонить им и попросить прощения. Ваш шаг навстречу покажет вашу доброту и дружелюбие.

Земляника 11 июня особо почетается в народе. Фото: pixabay

Что нельзя делать 11 июня

Рвать травы, цветы и просто зелень. Наши предки верили, что даже целебные травы 11 июня становятся ядовитыми.

Ругаться с близким человеком, ссориться, конфликтовать — ссора может привести к серьезному разладу в семье.

Звенеть монетами в кармане – к денежным проблемам.

Народные приметы 11 июня

Солнце на рассвете закрыло облака — день будет прохладным.

Пчелы сидят в ульях — днем будут ​​осадки.

Теплая ночь предвещает хороший урожай плодовых.

Вороны сидят на нижних ветвях деревьев — будет дождь.

У кого именины 11 июня

Сегодня именины отмечают Мария, Варфоломей, Руслан, Варнава, Феодосия, Богдан и Константин.

Праздники и события 11 июня

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