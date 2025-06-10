Знову вжарить до +40? Синоптик здивував прогнозом погоди на червень

"Телеграф" дізнався скільки триватиме похолодання

Перша декада червня по всій території України виявилася аномально теплою з відхиленнями середньої температури від норми на 4 – 5 °С. Найспекотніше було у східних регіонах країни, у Харківській та Луганській областях стовпчики термометрів вдень місцями досягали +37… +39 °С. На тлі спеки спостерігалися і небезпечні метеорологічні явища, переважно у північних та західних областях. Тут пройшли сильні зливи, місцями із великим градом та руйнівними поривами вітру.

Як розповів "Телеграфу" відомий синоптик Ігор Кибальчич, вже з 10 червня в Україні спостерігається суттєве похолодання, яке поступово поширюється на всю країну, починаючи із західних та північних областей. Найближчими днями збережеться холодна погода, оскільки до нас надходитиме свіже повітря з півночі – особливо з районів країн Балтії та Скандинавського півострова.

Таким чином, температура в більшості областей очікується близько норми, а в північних, центральних та західних регіонах навіть нижче за норму на 1 – 4 °С. Наочно такий період прохолоди у Східній Європі добре помітний на прогностичній карті середньої аномалії температури у період з 9 по 16 червня включно:

Завдяки стійким північно-західним вітрам, а також на тлі розвитку циклонічної діяльності, нічна температура повітря з 11 по 16 червня коливатиметься в межах +11…+18 °С, у західних, північних областях, а 14 червня також на сході країни місцями +6…+10 °С. Вдень показники температури виявляться в діапазоні +18…+24 °С, у південній половині +24…+29 °С, на крайньому північному заході місцями +16…+20 °С.

Після 16 червня прогнозується відчутне підвищення температури повітря на 4 – 6 °С, яке торкнеться переважно лівобережної частини України. В той самий час, на заході та півночі країни продовжить панувати більш прохолодна повітряна маса.

У другу декаду червня також періодично випадатимуть опади. Найсильніші дощі з грозами та шквалистим вітром пройдуть на Правобережжі України 11 червня, а також 13 червня у північній частині. 14 червня по всій країні також спостерігатиметься дощова та вітряна погода. Починаючи з 15 червня очікується поступове зростання атмосферного тиску та встановлення антициклону, тому інтенсивність дощів помітно знизиться, і у більшості регіонів України з 16 по 20 червня погода буде комфортною та сонячною.

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