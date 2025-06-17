Рус

Шкідники забудуть дорогу до вашої капусти: чим її треба обробити

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чим обприскати капусту, щоб не було шкідників Новина оновлена 17 червня 2025, 22:13
Чим обприскати капусту, щоб не було шкідників. Фото Freepik

Простий аптечний засіб врятує вашу капусту

Одна з найбільших проблем городників — шкідники. Вони уражають майже всі овочі, включаючи капусту. Однак, на щастя, є бюджетні, але дієві методи, як від них позбутися.

Вас врятує звичайна валеріана. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як відвадити шкідників від капусти.

Як позбутися шкідників на капусті

Що знадобиться

  • вода — 3 л;
  • валеріана — 1 флакон;
  • рідке мило — 1 ст. л.

Як приготувати і застосовувати:

У воді розчиняємо валеріану та рідке мило. Ретельно перемішуємо. Переливаємо розчин у пульверизатор і обприскумо капусту, яка уражена шкідниками. Тепер ваші плоди не будуть турбувати комахи, мурахи тощо.

Чим обробити капусту
Фото: freepik

За місяць до того, як збиратимете урожай капусти, її варто обприскати нашатирним спиртом. Для цього 40 мл спирту треба розвести у 5 літрах води, додати у розчин 3 столові ложки рідкого мила і ретельно перемішати. Так ви закріпите попередній ефект і точно позбудится від шкідників.

Раніще "Телеграф" розповідав, які овочі треба саджати в червні. Ми також назвали найкращі дня для посадки.

Теги:
#Урожай #Капуста #Шкідники