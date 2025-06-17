Шкідники забудуть дорогу до вашої капусти: чим її треба обробити
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Простий аптечний засіб врятує вашу капусту
Одна з найбільших проблем городників — шкідники. Вони уражають майже всі овочі, включаючи капусту. Однак, на щастя, є бюджетні, але дієві методи, як від них позбутися.
Вас врятує звичайна валеріана. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як відвадити шкідників від капусти.
Як позбутися шкідників на капусті
Що знадобиться
- вода — 3 л;
- валеріана — 1 флакон;
- рідке мило — 1 ст. л.
Як приготувати і застосовувати:
У воді розчиняємо валеріану та рідке мило. Ретельно перемішуємо. Переливаємо розчин у пульверизатор і обприскумо капусту, яка уражена шкідниками. Тепер ваші плоди не будуть турбувати комахи, мурахи тощо.
За місяць до того, як збиратимете урожай капусти, її варто обприскати нашатирним спиртом. Для цього 40 мл спирту треба розвести у 5 літрах води, додати у розчин 3 столові ложки рідкого мила і ретельно перемішати. Так ви закріпите попередній ефект і точно позбудится від шкідників.
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