Шкідники забудуть дорогу до вашої капусти: чим її треба обробити

Простий аптечний засіб врятує вашу капусту

Одна з найбільших проблем городників — шкідники. Вони уражають майже всі овочі, включаючи капусту. Однак, на щастя, є бюджетні, але дієві методи, як від них позбутися.

Вас врятує звичайна валеріана. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як відвадити шкідників від капусти.

Як позбутися шкідників на капусті

Що знадобиться

вода — 3 л;

валеріана — 1 флакон;

рідке мило — 1 ст. л.

Як приготувати і застосовувати:

У воді розчиняємо валеріану та рідке мило. Ретельно перемішуємо. Переливаємо розчин у пульверизатор і обприскумо капусту, яка уражена шкідниками. Тепер ваші плоди не будуть турбувати комахи, мурахи тощо.

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За місяць до того, як збиратимете урожай капусти, її варто обприскати нашатирним спиртом. Для цього 40 мл спирту треба розвести у 5 літрах води, додати у розчин 3 столові ложки рідкого мила і ретельно перемішати. Так ви закріпите попередній ефект і точно позбудится від шкідників.

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