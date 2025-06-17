Вредители забудут дорогу к вашей капусте: чем ее нужно обработать

Простое аптечное средство спасет вашу капусту

Одна из самых больших проблем огородников — вредители. Они поражают почти все овощи, включая капусту. Однако, к счастью, есть бюджетные, но действенные методы, как от них избавиться.

Вас спасет обычная валериана. "Телеграф" вместе с Современной дачей расскажет, как отвадить вредителей от капусты.

Как избавиться от вредителей на капусте

Что понадобится

вода – 3 л;

валериана — 1 флакон;

жидкое мыло – 1 ст. л.

Как приготовить и применять:

В воде растворяем валерьяну и жидкое мыло. Тщательно перемешиваем. Переливаем раствор в пульверизатор и опрыскиваем капусту, пораженную вредителями. Теперь ваши плоды не будут беспокоить насекомые, муравьи и т.д.

Фото: freepik

За месяц до того, как собираете урожай капусты, ее следует опрыскать нашатырным спиртом. Для этого 40 мл спирта надо развести в 5 литрах воды, добавить в раствор 3 столовые ложки жидкого мыла и тщательно перемешать.

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