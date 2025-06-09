Цей розчин врятує ваш врожай. Як швидко і без хімії захистити капусту

Ці інгредієнти є вдома у кожного

З початком літнього сезону на городах доволі часто з'являються шкідники, які знижують врожайність. До них можна віднести не тільки слимаків, а й білокрилку.

"Телеграф" розповість, як з нею боротись без хімії та додаткових засобів. Зауважимо, що білокрилка поселяється не тільки на капусті, а й на огірках, перцю, баклажанах і томатах.

Народний метод, щоб позбутися білокрилки

Готуємо дієвий розчин на основі харчової соди:

на 5 літрів води слід додати 1 столову ложку харчової соди,

туди ж додаємо і 1 столову ложку перекису водню 3%,

і 1 чайну ложку йоду.

Цим розчином оббризкуйте знизу листя капусти і городини, де є білокрилка. Краще робити це ввечері або зранку. Поливати рослини можна в цей день лише під корінь, а потім як зазвичай.

Зауважимо, що не всі овочі слід обробляти від білокрилки, адже це може їм нашкодити. Тому звертайте увагу на наявність ознак ураження городини.

Ознаки ураження білокрилкою

На листиках видно білі дрібненькі випуклі цяточки — це або вже маленькі комахи білокрилки, або відкладені яйця. Під час дотику до листиків вони можуть розлітатись. Заражене листя рослини на своїй поверхні має плями білого нальоту. Сам шкідник ховається на звороті листа.

Білокрилка на капусті

Основна ознака затяжного ураження — жовте листя, яке готове ось-ось відпасти. Його краще видалили одразу, а рослину обробити розчином від білокрилки.

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