Законопроєкт Зеленського про громадянство пройшов Раду: хто тепер зможе мати два паспорти

Якщо взяв російський паспорт добровільно — український можеш втратити

Множинному громадянству в Україні — бути. Верховна Рада прийняла законопроєкт 11469 про запровадження множинного громадянства в Україні. Його ініціатором був президент Володимир Зеленський. "За" проголосували 243 депутати.

Про це повідомляють нардепи. У тексті законопроєкту йдеться про випадки, коли множинне громадянство в Україні можливе. Зокрема це отримання двох громадянств дитиною при народженні, українською дитиною при усиновленні іноземцями, при одруженні з іноземцем тощо.

Підтримка закону про множинне громадянство

Також множинне громадянство допускається для тих, хто отримав його при досягненні повноліття в іншій державі за її законами. Для тих країн, які можуть отримати громадянство в спрощеному порядку:

в разі набуття громадянства України для іноземців

в разі набуття громадянства таких країн для українців.

Важливо, що якщо хоча б один з батьків є громадянином України — дитина отримує громадянство. Також це стосується дітей, народжених на території України, якщо вони не мають іншого громадянства — йдеться в законопроєкті. Також там прописані умови для іноземців щодо отримання громадянства України тощо.

Право на множинне громадянство, згідно законопроєкту

Важливо, що Кабмін формуватиме список країн, подвійне громадянство з якими дозволене. Якщо громадянин України добровільно отримав громадянство РФ або іншої країни, громадяни якої не мають права на спрощене набуття українського, він може втратити українське громадянство.

Хто втратить українське громадянство

Після того, як закон приймають Верховною Радою, він проходить процедуру підписання Президентом та офіційного оприлюднення, після чого набирає чинності. Враховуючи, що його подав президент, найімовірніше процедура підписання не затягнеться.

Раніше "Телеграф" розповідав, що подвійне громадянство не стане перепоною для мобілізації. Українське громадянство все одно раховується.