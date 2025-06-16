Рус

Квитків немає навіть у перші години продажів. "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Чому немає квитки на поїзд у перші години продажів Новина оновлена 16 червня 2025, 16:16
Чому немає квитки на поїзд у перші години продажів. Фото Колаж "Телеграфу"

Українці дуже незадоволені роботою компанії

Українці знову почали скаржитись на проблеми з покупкою квитків в "Укрзалізниці". Адже квитки на деякі напрямки не виходить купити навіть у перші години продажу.

Про це пише користувач у Facebook. За його словами, він кілька годин моніторив портал, аби купити квитки.

"На різні дні. Навіть на сьогодні. Нижніх місць як не було, так і немає. Їх немає навіть у перший день продажу. Але працівники "Укрзалізниця" вперто кажуть, що сервіс працює коректно", — йдеться у повідомленні.

Допис про квитки зі Львова до Кривого Рогу
Допис про квитки зі Львова до Кривого Рогу

Чоловік зазначає, що коректної роботи не бачить, адже квитків до Кривого Рог на поїзд 128 Львів — Запоріжжя немає зовсім, а до Дніпра є. Проте "Укрзалізниця" вже відповіла користувачу.

Квитки Львів-Дніпро
Квитки Львів-Дніпро
Квитки Львів-Кривий Ріг
Квитки Львів-Кривий Ріг

"Так, все коректно, бо жоден з цих поїздів, що слідують до Дніпра через Кривий Ріг в поточну добу не слідують, тому відповідно апріорі до Кривого Рогу не можуть бути квитків, якщо вони є до Дніпра", — кажуть в УЗ.

Тобто виходить, що якщо поїзд їде зі Львова до Дніпра він ймовірніше не має зупинки у Кривому Розі і навпаки. Однак компанія так і не пояснила, чому в перші години продажів доступних нижніх місць до Кривого Рогу зі Львова немає.

Нагадаємо, нещодавно поїздка з маленькою дитиною в поїзді "Укрзалізниці" мало не закінчилася трагедією. Адже обірваний кабель вибив скло у вагоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що УЗ знову потрапила в курйозну ситуацію. Адже деякі поїзди мають неправильно розташовані вагони за порядковим номером, що збиває з пантелику людей.

Теги:
#Україна #Укрзалізниця #Львів #Квитки #Кривий Ріг