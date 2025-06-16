Квитків немає навіть у перші години продажів. "Укрзалізниця" знову потрапила у скандал

Українці дуже незадоволені роботою компанії

Українці знову почали скаржитись на проблеми з покупкою квитків в "Укрзалізниці". Адже квитки на деякі напрямки не виходить купити навіть у перші години продажу.

Про це пише користувач у Facebook. За його словами, він кілька годин моніторив портал, аби купити квитки.

"На різні дні. Навіть на сьогодні. Нижніх місць як не було, так і немає. Їх немає навіть у перший день продажу. Але працівники "Укрзалізниця" вперто кажуть, що сервіс працює коректно", — йдеться у повідомленні.

Допис про квитки зі Львова до Кривого Рогу

Чоловік зазначає, що коректної роботи не бачить, адже квитків до Кривого Рог на поїзд 128 Львів — Запоріжжя немає зовсім, а до Дніпра є. Проте "Укрзалізниця" вже відповіла користувачу.

Квитки Львів-Дніпро

Квитки Львів-Кривий Ріг

"Так, все коректно, бо жоден з цих поїздів, що слідують до Дніпра через Кривий Ріг в поточну добу не слідують, тому відповідно апріорі до Кривого Рогу не можуть бути квитків, якщо вони є до Дніпра", — кажуть в УЗ.

Тобто виходить, що якщо поїзд їде зі Львова до Дніпра він ймовірніше не має зупинки у Кривому Розі і навпаки. Однак компанія так і не пояснила, чому в перші години продажів доступних нижніх місць до Кривого Рогу зі Львова немає.

Нагадаємо, нещодавно поїздка з маленькою дитиною в поїзді "Укрзалізниці" мало не закінчилася трагедією. Адже обірваний кабель вибив скло у вагоні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що УЗ знову потрапила в курйозну ситуацію. Адже деякі поїзди мають неправильно розташовані вагони за порядковим номером, що збиває з пантелику людей.