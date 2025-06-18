Юрій Гудименко: "Дайте ветеранам гідність замість квот"

Голова Громадської антикорупційної ради МОУ прокоментував актуальність законопроєкту, який стосується підприємницької діяльності ветеранів

Законопроєкт №10258 "Про ветеранське підприємництво" готується до другого читання з урахуванням зауважень. Основні його положення спрямовані на створення правової бази для підтримки ветеранського бізнесу, зокрема на визначення статусу ветеранського підприємництва, запровадження пільг, спрощення дозвільних процедур.

У статті для Forbes Юрій, який сам є ветераном російсько-української війни, наголошує: захисникам мало просто повернутися із фронту, вони мають потребу повернутися до повноцінного цивільного життя. В тому числі до такого його аспекту, як гідна робота і можливість бути включеним в розвиток ринкової економіки. Отже, завдання чиновників-законотворців сьогодні – допомогти ветеранам розпочати власну справу, працювати, платити податки, інтегруватися в соціальне та економічне життя країни. На думку Юрія, замість квот і подачок від держави ветерани мають право на чесні партнерські відносини із нею.

Гудименко привів у приклад досвід США, де ветеранський бізнес має широку державну підтримку, і при цьому приносить помітну користь економіці країни. А також навів офіційні статистичні дані, за якими понад 60% українських ветеранів хочуть відкрити свою справу після служби. На думку автора, якщо за американським прикладом врахувати у новому законопроєкті податкові стимули, доступ до кредитів, консультацій і спрощену реєстрацію бізнесу, наші ветерани стануть не соціальним тягарем для бюджету, а джерелом його наповнення. Також він підкреслив важливий психологічний аспект подібної взаємодії держави та її захисників: "Ветерану потрібно не лише лікування. Йому потрібно відчуття, що він потрібен".

Автор закликає ухвалити законопроєкт №10258 або аналогічний нормативний документ, як точку реального перезавантаження ветеранської політики в Україні.