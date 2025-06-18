Юрий Гудыменко: "Дайте ветеранам достоинство вместо квот"

Глава Общественного антикоррупционного совета МОУ прокомментировал актуальность законопроекта, касающегося предпринимательской деятельности ветеранов

Законопроект №10258 "О ветеранском предпринимательстве" готовится ко второму чтению с учетом замечаний. Основные его положения направлены на создание правовой базы для поддержки ветеранского бизнеса, в частности, на определение статуса ветеранского предпринимательства, введение льгот, упрощение разрешительных процедур.

В статье для Forbes Юрий, который сам является ветераном российско-украинской войны, отмечает: защитникам мало просто вернуться с фронта, они нуждаются в возвращении к полноценной гражданской жизни. В том числе к такому его аспекту, как достойная работа и возможность быть включенным в развитие рыночной экономики. Таким образом, задача чиновников-законотворцев сегодня – помочь ветеранам начать собственное дело, работать, платить налоги, интегрироваться в социальную и экономическую жизнь страны. По мнению Юрия, вместо квот и подачек от государства ветераны имеют право на честные партнерские отношения с ним.

Гудыменко привел в пример опыт США, где ветеранский бизнес имеет широкую государственную поддержку и при этом приносит заметную пользу экономике страны. А также привел официальные статистические данные, согласно которым более 60% украинских ветеранов хотят открыть свое дело после службы. По мнению автора, если по американскому примеру учесть в новом законопроекте налоговые стимулы, доступ к кредитам, консультациям и упрощенную регистрацию бизнеса, наши ветераны станут не социальным бременем для бюджета, а источником его наполнения. Также он подчеркнул важный психологический аспект подобного взаимодействия государства и его защитников: "Ветерану нужно не только лечение. Ему нужно ощущение, что он нужен".

Автор призывает принять законопроект №10258 или аналогичный нормативный документ, как точку реальной перезагрузки ветеранской политики в Украине.