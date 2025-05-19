Молдова вимагає частину України? Що не так з абсурдною промовою проросійської політикині

Без цієї території Молдова, як лев на ланцюгу

У Молдові заговорили про намір "повернути" собі регіон на півдні Одеської області. Такі наміри висловила політикиня з кола проросійського молдавського олігарха Ілана Шора, лідерка партії "Велика Молдова" (Moldova Mare) Вікторія Фуртуне.

Про це повідомляє гагаузький портал Gagauznews, публікуючи відео її заяви. За словами Фуртуне, сьогодні Молдова має реальний шанс повернути до складу свої держави Буджак, який колись забезпечував країні вихід до Чорного моря.

"Я знаю, як повернути Буджак вже сьогодні… Ми скалічені кордонами, намальованими по лінійці, нас позбавили виходу до моря через Буджак. А без виходу до моря Молдова, як лев на ланцюзі… Я знаю, як повернути Буджак уже сьогодні, і це є актуальним як ніколи", – заявила політикиня.

Буджак на карті

Вона впевнена, що Молдова має право вимагати від України повернення Буджаку їй, адже наразі "не існує жодного міжнародного договору, ратифікованого Молдовою, де вона визнавала б втрату Буджака".

"Ми більше не хочемо маленької покірної Молдови. Ми хочемо велику Молдову… Потрібно повертати все, що в нас вкрали – ім'я, історію, мову, вихід до моря", – сказала Фуртуне.

Нагадаємо, що Південна Бессарабія (Буджак) увійшла до складу Української РСР у 1940 році. Це область у міжріччі Дунаю та Дністра, на південному заході Одеської області. Вона на півночі межує з Молдовою, на заході – з Румунією.

Зауважимо, що після розпаду Російської імперії та завершення Першої світової війни Буджак увійшов до складу Румунії. А у 1940 році, після ультиматуму СРСР, Румунія передала Бессарабію Радянському Союзу. Тому виходячи з логіки Фуртуне, вимагати "повернення до батьківщини" Буджаку може і Румунія.

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