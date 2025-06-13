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Як зараз виглядає єдина дочка російської фейкометниці Захарової і скільки їй років

Автор
Тетяна Кармазіна
Дата публікації
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Автор
Марія Захарова, виявляється, мати Новина оновлена 13 червня 2025, 14:29
Марія Захарова, виявляється, мати. Фото Колаж "Телеграфу"

Дочка путіністки поплатилася за гріхи матері

Скандальний спікер російського МЗС Марія Захарова не лише перебуває у шлюбі, а й виховує дитину. Виявляється, пропутінська фейкометниця, яка закликає бомбити мирних жителів України, має єдину дочку.

Спадкоємицю пропагандистки РФ звуть Мар’яна і, за чутками, народилася вона в ненависній росіянам Америці. "Телеграф" розповідає, що відомо про доньку Захарової та як вона виглядає.

Має американське громадянство?

Дата народження доньки російського дипломата — 30 червня 2010 року, незабаром їй буде 15. У мережі часто згадується, що Мар'яна народилася у США та має американський паспорт. Згідно з американським законом, практично кожна дитина, яка народилася на території США, автоматично отримує громадянство. Але є виняток: він не поширюється на дітей дипломатів та голів іноземних держав. Водночас, на момент народження дочки Захарова офіційно не мала дипломатичного статусу.

марія Захарова з дочкою
Захарова із дочкою

У липні 2020 року путіністка спробувала спростувати чутки. За її словами, пологи проходили у московському пологовому будинку при лікарні №67.

марія захарова дочка мар’яна

Не любить камер

Захарова дуже рідко з’являється на публіці разом зі своєю дочкою, тому не дивно, що в мережі майже немає фотографій Мар’яни. Відомо лише, що дівчина навчається у приватній школі та володіє декількома іноземними мовами, включаючи англійську та китайську.

захарова дочка мар’яна

Восени 2023 року у розпорядженні росЗМІ опинилися кадри з кінопоказу, на який Захарова прийшла разом із дочкою. Судячи з реакції дівчинки, увага з боку преси їй була неприємна — вона просила прибрати камери.

марія захарова з донькою мар’яною
Тут Мар’яні 13 років

Поплатилася за гріхи матері

У 2017 році в анексованому Севастополі доньку рупора Кремля було укушено бродячим псом, після чого її доправили до місцевої лікарні №5. Там не було необхідних ліків, а доставити їх з іншої лікарні спочатку не вдалося через відсутність у службовій машині бензину. Сама Захарова не була впевнена, де лікувати дочку.

марія захарова дочка

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Теги:
#Діти #МЗС Росії #Марія Захарова