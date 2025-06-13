Кулеба похвалився зворушливим тату і довів українців "до сліз" (фото)

Ексочільник МЗС вшанував пам'ять легендарного панно у Маріуполі

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який став викладачем престижних університетів США і Європи, показав нове незвичайне татуювання.

На своїй руці український дипломат зобразив пташку — сокола боривітра, який став символом Маріуполя в образі легендарного панно мисткині Алли Горської. Малюнок був частково зруйнований російськими загарбниками у 2022 році і наразі його доля невідома.

Нове тату Дмитра Кулеби: фото

"Боривітер — сокіл, який отримав свою назву за уміння зависати на одному місці в повітрі, тримаючись проти вітру і переборюючи його. Боривітер — мозаїчне панно, яке створила геніальна українка Алла Горська у 1967 році. Воно було встановлене у ресторані "Україна" у Маріуполі. Панно символізує творчий пошук, любов до життя та прагнення до свободи. Під час облоги Маріуполя російськими військами частина панно була зруйнована вибухом. Боривітер Горської — як на мене, є одним з символів України. Нас бʼють, але ніколи не вбʼють. Бо ми переборюємо навіть вітер. Віднедавна я з Боривітром назавжди", — написав Кулеба в соцмережі Інстаграм.

"Зворушливо до сліз! Дякую!", "Все, що зруйноване, буде відновлене", "Дуже гарно і символічно", — захоплюються українці у коментарях до світлини.

У Києві відтворили панно Горської: фото

"Боривітер" довгі роки був символом творчої свободи Маріуполя. Трагічна доля спіткала її авторку — через три роки після створення панно Аллу Горську вбили радянські спецслужби. Їй було всього 41 рік.

Алла Горська була вбита росіянами 28 листопада 1970 року

У червні 2025 року панно було відтворено і виставлено як експозиція у Києві. Проєкт започаткований маркетплейсом ROZETKA у співпраці з громадською організацією Ukraine WOW та Фондом Алли Горської і Віктора Зарецького, повідомила у Фейсбуці громадська діячка Ярослава Гресь.

Панно "Боривітер"

Робота є точною копією оригінальної мозаїки в Маріуполі. Відновлена мозаїка стала унікальною конструкцією з 68 окремих фрагментів, які монтуються на металевий каркас. Такий формат дає змогу мозаїці подорожувати Україною та за її межами. Наразі "Боривітер" можна буде побачити у Києві до 22 червня за адресою: вул. Хрещатик, 20-22.

Дмитро Кулеба не вперше дивує українців. Так, нещодавно колишній міністр зізнався, як його у Білому домі пригощали печивом.