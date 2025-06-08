Не дайте помідорам загинути: один лайфхак пришвидшить їхній ріст

Потрібно обрізати листя помідорів

Помідори є вибагливими овочами, для вирощування яких треба врахувати певні особливості. Важливо не лише вчасно підливати рослини та підживлювати, але й проводити процедуру з листям.

Для того, щоб виросли великі та соковиті помідори, треба проводити пасинкування, розповіла авторка Youtube-каналу "Дім і присадибна ділянка". Йдеться про видалення, бічних пагонів, які заважають плодоношенню. Насамперед треба позбутися нижніх листків, адже туди не доходить сонячне світло. Відповідно, вони можуть частіше хворіти і заражати плоди. Також їх нерідко атакують шкідники.

Головні два стебла чіпати не варто, адже на них відбувається основне плодоношення. Натомість з них ростуть бічні паростки, зазвичай 5-7 сантиметрів, які потребують видалення. Це можна робити вручну або ножицями.

Обрізка листя помідорів, скриншот з Youtube-каналу "Полісся LIFE"

Важливо позбутися таких пагонів, поки не виросли великими, адже вони витягують поживні речовини з рослини. Натомість вони необхідні для формування великих плодів. До того ж рослина витрачатиме сили на ріст цих пагонів. Тоді плоди виростуть низької якості і не такі смачні, як могли бути.

У високорослих кущів помідорів можуть виростати 6-8 плодових кистей. Однак треба проріджувати і залишати найміцніші. Тоді рослина краще буде провітрюватися та освітлюватися, відповідно урожай буде більшим.

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