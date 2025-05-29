Плоди будуть розміром у кулак: що треба зробити з помідорами

Деякі правила допоможуть вам виростити великі плоди

Помідори люблять за їхній соковитий смак і користь. Тому чимало людей починають садити овочі на своїх ділянках, аби виростити їх без хімії. Є деякі особливості томатів, які повинен знати кожен городник. Зокрема, як правильно їх підв'язувати.

Важливо мати міру у підживленні помідорів, бо тоді стебла виростають дуже довгими, від чого рослина стає слабкою. Також це спричиняє активний ріст листя, натомість цвіту може й не бути. Через те, що рослина витрачає сили на нарощування зеленої маси, вона може не плодоносити, пише Actualno.com.

Насіння розсади висівають за 8 тижнів до запланованого закінчення заморозків. Перед тим, як пересаджувати рослини в землю, їх потрібно загартовувати нижчими температурами, зокрема на балконі.

Якщо ви не хочете довго чекати урожаю, тоді є сенс садити ранні сорти помідорів. У такому разі зможете зібрати плоди раніше. Томати найкраще садити на сонячних ділянках, де немає протягів.

Посадка помідорів в землю, фото Ukr.media

Після посадки ґрунт навколо помідорів треба замульчувати. Органічний матеріал, як-от, солома або тирса утримуватиме вологу в землі та захистить від перепадів температур.

Коли надворі похолодало чи посилилися вітри, треба вкривати помідори агроволокном чи плівкою. Це допоможе врятувати їх від загибелі.

Треба регулярно видаляти бічні пагони у томатів. Тоді рослина краще провітрюватиметься й витрачатиме сили на формування плодів.

Для молодих помідорів використовують слабкі органічні речовини. Тому що через велику кількість азоту рослина нарощуватиме листя. Підживлювати томати можна через місяць після посадки. Варто брати добрива на основі фосфору.

Раніше "Телеграф" розповідав, чим підживити помідори, аби вони росли вдвічі швидше. Це прості засоби, доступні кожному.