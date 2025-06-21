Не робіть цього 21 червня, якщо не хочете накликати сварки в дім: заборони цієї п'ятниці

В цей день заборонено рубати липу

Цієї п'ятниці, 21 червня, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять святого мученика Юліяна Тарсійського. До того, як ПЦУ перейшла на новоюліанський церковний календар, свято відзначалося 4 липня.

Юліян Тарсійський був мучеником, якого жорстоко вбили за незламну віру. Він народився у родині язичників, але обрав християнство.

За це за часів правління імператора Діоклетіана зазнав жорстких тортур. Його стратили у мішку з отруйними зміями в морі. Його маму теж сильно карали за підтримку сина.

Традиції та прикмети 21 червня

В цей день збирають липові квіти і роблять цілющий порошок, який може лікувати рани і кровотечі. Цього дня читають молитви, у яких просять захисту від хвороб. Вважається, що сни в ніч на свято віщі.

гроза в цей день — чекайте на тривалу негоду;

веселка в небі цього дня — чекайте на ясну погоду;

на траві роса вранці — зберете гарний урожай;

вночі яскраві зірки — буде легко працювати в полі.

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Що не можна робити 21 червня

виносити сміття — можна позбутися сімейної чистоти і благословення;

сваритися і вступати у конфлікти — сварки цього дня матимуть негативні наслідки;

запізнюватися — можете притягнути негаразди в особистому житті;

рубати липу — ця дія може накликати в вашу оселю сварки у найближчому майбутньому.

Іменини 21 червня

В цей день іменини відзначають Єгор, Георгій, Олександр, Ян, Олена, Василь, Костянтин, Павло, Теодор, Меланія, Федір.

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