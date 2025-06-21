Не делайте этого 21 июня, если не хотите привлечь ссоры в дом: запреты в эту пятницу

В этот день запрещено рубить липу

В эту пятницу, 21 июня, православные христиане и греко-католики чтят память святого мученика Юлиана Тарсийского. До того, как ПЦУ перешла на новоюлианский церковный календарь, праздник отмечался 4 июля.

Юлиан Тарсийский был мучеником, которого жестоко убили за несокрушимую веру. Он родился в семье язычников, но избрал христианство.

За это во времена правления императора Диоклетиана подвергся жестоким пыткам. Его казнили в мешке с ядовитыми змеями в море. Его маму тоже сильно наказывали за поддержку сына.

Традиции и приметы 21 июня

В этот день собирают липовые цветы и делают лечебный порошок, который может лечить раны и кровотечения. В этот день читают молитвы, у которых просят защиты от болезней. Считается, что сны в ночь на праздник вещие.

гроза в этот день — ждите продолжительную непогоду;

радуга в небе в этот день — ждите ясной погоды;

на траве роса утром — соберете хороший урожай;

ночью яркие звезды – будет легко работать в поле.

Фото: freepik

Что нельзя делать 21 июня

выносить мусор — можно избавиться от семейной чистоты и благословения;

ссориться и вступать в конфликты — ссоры в этот день будут иметь негативные последствия;

опаздывать — можете привлечь невзгоды в личной жизни;

рубить липу — это действие может навлечь в ваш дом ссоры в ближайшем будущем.

Именины 21 июня

В этот день именины отмечают Егор, Георгий, Александр, Ян, Елена, Василий, Константин, Павел, Теодор, Мелания, Федор.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько праздников будут отмечать украинцы в июне 2025 года. Мы подготовили для вас календарь праздников.