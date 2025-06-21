Мрія кожного в СРСР: раритетний фотоапарат продають за невеликі гроші в Україні
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Придбати річ можна дешево
Купити вінтажний фотоапарт можна в Україні. Ця техніка справжній скарб для колекціонерів.
На платформі OLX з'явилося відповідне оголошення про продаж вінтажного фотоапарата ФЕД-5В радянського виробництва 1980 року. Власник пропонує придбати раритетну техніку за 1000 гривень.
Технічні характеристики пропонованої моделі
За словами продавця, фотоапарат ФЕД-5В знаходиться в "відмінному робочому стані" попри свій вік у понад 40 років. В описі товару зазначено детальні технічні характеристики:
- Виробник: Об'єднання ФЕД (СРСР)
- Тип: Далекомірний фотоапарат
- Фотоматеріал: Плівка типу 135 (стандартна 35-мм плівка)
- Формат кадру: 24×36 мм
- Затвор: Шторно-щілевий з витримками від 1 до 1/500 секунди
- Об'єктив: Індустар-61 Л/Д 2,8/55
- Фокусування: Ручне, дальномір з базою 43 мм
- Додаткове обладнання: Експонометр, синхроконтакт X, оптичний видошукач
- Вага: 960 грамів
Стан техніки та комплектація
Власник зазначає, що фотоапарат має незначні сліди експлуатації, але загалом зберігся у гарному стані. До комплекту входять додаткові кільця (макрокільця) в оригінальній упаковці з інструкцією, що значно підвищує цінність пропозиції для колекціонерів.
"ФЕД-5В — радянський далекомірний фотоапарат, перша модель з уніфікованої серії ФЕД-5, відрізняється відсутністю експонометра", — зазначає продавець в описі.
Власник також додає, що "при необхідності фотоапарат знаходиться в його другому лоті", що може свідчити про наявність кількох примірників або додаткового обладнання.
Ринок вінтажної техніки
Попит на радянські фотоапарати залишається стабільним завдяки їх надійності та можливості створювати знімки з особливою атмосферою. ФЕД-5В, випущений у 1980 році, представляє собою один з останніх зразків далекомірних камер радянського виробництва, що робить його особливо цікавим для поціновувачів фототехніки.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісні колекційні годинники.