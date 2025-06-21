Мрія кожного в СРСР: раритетний фотоапарат продають за невеликі гроші в Україні

Придбати річ можна дешево

Купити вінтажний фотоапарт можна в Україні. Ця техніка справжній скарб для колекціонерів.

На платформі OLX з'явилося відповідне оголошення про продаж вінтажного фотоапарата ФЕД-5В радянського виробництва 1980 року. Власник пропонує придбати раритетну техніку за 1000 гривень.

Технічні характеристики пропонованої моделі

За словами продавця, фотоапарат ФЕД-5В знаходиться в "відмінному робочому стані" попри свій вік у понад 40 років. В описі товару зазначено детальні технічні характеристики:

Виробник : Об'єднання ФЕД (СРСР)

: Об'єднання ФЕД (СРСР) Тип : Далекомірний фотоапарат

: Далекомірний фотоапарат Фотоматеріал : Плівка типу 135 (стандартна 35-мм плівка)

: Плівка типу 135 (стандартна 35-мм плівка) Формат кадру : 24×36 мм

: 24×36 мм Затвор : Шторно-щілевий з витримками від 1 до 1/500 секунди

: Шторно-щілевий з витримками від 1 до 1/500 секунди Об'єктив : Індустар-61 Л/Д 2,8/55

: Індустар-61 Л/Д 2,8/55 Фокусування : Ручне, дальномір з базою 43 мм

: Ручне, дальномір з базою 43 мм Додаткове обладнання : Експонометр, синхроконтакт X, оптичний видошукач

: Експонометр, синхроконтакт X, оптичний видошукач Вага: 960 грамів

Фотоапарат ФЕД-5В - як виглядає

Продають фотоапарат ФЕД-5В

Що в комплекті до фотоапарату ФЕД-5В

Стан техніки та комплектація

Власник зазначає, що фотоапарат має незначні сліди експлуатації, але загалом зберігся у гарному стані. До комплекту входять додаткові кільця (макрокільця) в оригінальній упаковці з інструкцією, що значно підвищує цінність пропозиції для колекціонерів.

"ФЕД-5В — радянський далекомірний фотоапарат, перша модель з уніфікованої серії ФЕД-5, відрізняється відсутністю експонометра", — зазначає продавець в описі.

Власник також додає, що "при необхідності фотоапарат знаходиться в його другому лоті", що може свідчити про наявність кількох примірників або додаткового обладнання.

Ринок вінтажної техніки

Попит на радянські фотоапарати залишається стабільним завдяки їх надійності та можливості створювати знімки з особливою атмосферою. ФЕД-5В, випущений у 1980 році, представляє собою один з останніх зразків далекомірних камер радянського виробництва, що робить його особливо цікавим для поціновувачів фототехніки.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні продають рідкісні колекційні годинники.