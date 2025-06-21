Родина банкіра Антонова спростовує інформацію про зміну ним особистості та отримання українського громадянства

За словами родини, їх шантажують сфабрикованими даними

Родина Володимира Антонова, яка проживає у Великій Британії, прокоментувала інформацію, поширену у ЗМІ, про нібито зміну ним прізвища та отримання українського громадянства й місця проживання. Зазначається, що родину нібито шантажують сфабрикованими даними.

Відповідне було викладене у тексті коментаря.

"Інформація, оприлюднена в низці ЗМІ, про нібито зміну Володимиром Антоновим особистості, отримання українського громадянства та зміни місця проживання є повністю неправдивою та не відповідає дійсності. Документи, згадані в публікаціях, є грубою підробкою та були сфальсифіковані з метою шантажу та вимагання.

На цей момент наша родина піддається спробам шахрайських дій з боку групи осіб, які вимагають грошові кошти, погрожуючи поширенням сфабрикованої інформації. Раніше ці особи вже були причетні до шахрайства, в результаті якого у родини було викрадено колекцію автомобілів загальною вартістю кілька мільйонів доларів.

За фактом поточних погроз та вимагання ми вже подали заяву до правоохоронних органів, розпочато офіційне розслідування. Ми закликаємо ЗМІ та громадськість не поширювати недостовірну інформацію, яка завдає шкоди репутації та благополуччю нашої родини", – зазначено в коментарі.