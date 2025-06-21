Семья банкира Антонова опровергает информацию об изменении им личности и получении украинского гражданства

По словам семьи, их шантажируют сфабрикованными данными

Семья Владимира Антонова, проживающая в Великобритании, прокомментировала информацию, распространенную в СМИ, о якобы смене им фамилии и получении украинского гражданства и места жительства. Отмечается, что семь якобы шантажируют сфабрикованными данными.

Соответствующее изложено в тексте комментария.

"Информация, обнародованная в ряде СМИ, о якобы изменении Владимиром Антоновым личности, получении украинского гражданства и изменении места жительства полностью неправдива и не соответствует действительности. Документы, упомянутые в публикациях, являются грубым подлогом и были сфальсифицированы с целью шантажа и вымогательства.

В настоящее время наша семья подвергается попыткам мошеннических действий со стороны группы лиц, требующих денежные средства, угрожая распространением сфабрикованной информации. Ранее эти лица уже были причастны к мошенничеству, в результате которого у семьи была угнана коллекция автомобилей общей стоимостью в несколько миллионов долларов.

По факту текущих угроз и вымогательств мы уже подали заявление в правоохранительные органы, начато официальное расследование. Мы призываем СМИ и общественность не распространять недостоверную информацию, которая наносит ущерб репутации и благополучию нашей семьи", – говорится в комментарии.