Це дерево в Києві, ймовірно, посадив митрополит Петро Могила: де його можна побачити (фото)

Щовесни, коли дерево квітне білими свічками-квітами, тисячі киян приходять сюди загадати бажання та доторкнутися до живої пам'яті століть

У тихій місцині старого Києва, на вулиці Китаївській, 15, де час ніби сповільнює свій біг, росте незвичайне дерево – каштан Петра Могили. Це не просто величний представник флори, а мовчазний свідок епох, що пам'ятає кроки самого митрополита.

За легендою, саме цей видатний церковний діяч, реформатор і меценат, посадив тут каштан у XVII столітті. Відтоді дерево стало символом незламності духу та зв'язку поколінь.

Легенда, що стала історією

Отже, за переказами, це величне дерево посадив сам митрополит Петр Могила у XVII столітті. Видатний церковний діяч, реформатор та меценат, який заснував Київську академію та зробив неоціненний внесок у розвиток української культури, залишив по собі не тільки духовну спадщину, але й цього живого свідка епох.

Чи правдива ця легенда? Точно сказати важко – архівні документи мовчать. Але сам факт того, що киян протягом століть передають цю історію з покоління в покоління, робить її частиною нашої культурної пам'яті.

Велич у цифрах і фактах

Каштан Петра Могили вражає своїми розмірами. Висота дерева сягає 25 метрів – це як восьмиповерхівка. Обхват стовбура становить 4,15 метра, що робить його одним з найпотужніших каштанів столиці. Вік дерева перевалив за 300-350 років, що означає: воно пам'ятає Київ часів Гетьманщини.

Попри поважний вік, каштан перебуває у відмінному стані. Щовесни, зазвичай на початку травня, його крона перетворюється на справжнє свято природи. Тисячі білих квітів-свічок утворюють пишну корону, що наповнює повітря неперевершеним ароматом. У ці дні дерево стає місцем паломництва закоханих пар та мрійників – кажуть, бажання, загадане під квітучим каштаном Петра Могили, обов'язково здійсниться.

Охорона та турбота

Унікальність дерева не залишилася непоміченою. У 1994 році завдяки зусиллям Київського еколого-культурного центру каштану надали статус ботанічної пам'ятки природи. Того ж року настоятель Троїцької церкви отець Мирослав освятив дерево, а поруч встановили охоронний знак.

У 2012 році було проведено комплексне лікування дерева-довгожителя. Фахівці зафіксували скелетні гілки спеціальними капроновими канатами, щоб запобігти їхньому руйнуванню під власною вагою. Ці заходи дозволили продовжити життя зеленого гіганта ще на десятиліття.

Частина душі Києва

Каштан Петра Могили входить до переліку найстаріших та найвидатніших дерев України. Це місце, де історія стає відчутною, де можна доторкнутися до живої пам'яті століть. Дерево пережило руїну Гетьманщини, розквіт імперського Києва, революції початку ХХ століття, жахіття Другої світової війни, радянську епоху та народження незалежної України.

Сьогодні каштан Петра Могили – це не просто ботанічна пам'ятка, а символ стійкості та віри в майбутнє. У світі, де все швидко змінюється, це дерево нагадує нам про важливість кореня, традицій та зв'язку поколінь.

Каштан Петра Могили розташований на території Китаївської пустині, біля Троїцької церкви. Прийти до дерева варто навесні, коли каштан квітне. Постійте під його кроною, відчуйте аромат його квітів та уявіть, скільки поколінь киян робили те саме. І, можливо, ви теж станете частиною цієї прекрасної та нескінченної історії.

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