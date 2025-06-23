Его коллеги не пришли на открытие памятника: где похоронен Шатунов и как выглядит могила

Артист скончался всего в 48 лет

Сегодня, 23 июня, исполняется шестая годовщина со дня смерти лидера группы "Ласковый май" Юрия Шатунова. Коллектив давал концерты по всему Советскому Союзу. Певца не стало в 2022 году от сердечной недостаточности.

"Телеграф" расскажет, что известно о лидере группы "Ласковый май" и где его похоронили.

Что известно о Юрии Шатунове

Шатунов родился в городе Кумертау в России в 1973 году. Родители Юрия рано развелись, и впоследствии его мать встретила другого мужчину. Впрочем, отчим имел проблемы с алкоголем, так что Юрий убегал к дедушке и бабушке.

Позже мать Шатунова заболела и отдала его в интернат. Там произошло судьбоносное знакомство Юрия с руководителем кружка художественной самодеятельности Сергеем Кузнецовым. Он заметил талант у Шатунова и создал группу "Ласковый май". Коллектив довольно быстро стал популярен в Советском Союзе. Самыми известными их треками были "Белые розы", "Забудь", "Розовый вечер".

Шатунов был популярным артистом, фото из сети

В 1991 году "Ласковый май" прекратил существование. После распада группы Шатунов переехал в Германию. Он начал сольную карьеру. Так в его наследии появились треки "Не плачь", "Последний снег", "Ночной вокзал", "Случайная встреча", "Отзвенело лето".

Шатунов никак не отреагировал на войну России против Украины. Он отменил свои концерты в стране-агрессора и вернулся в Германию. В июне 2022 года Шатунов дал концерт в день России.

Шатунов имел сольную карьеру, фото из сети

Артиста не стало 23 июня 2022 года. Он отдыхал с друзьями за пивом и в один момент сказал, что чувствует себя плохо. Товарищи отвезли Шатунова в ближайшую поликлинику, где ему диагностировали обширный инфаркт. После этого его доставили в больницу, но там артист скончался. Ему было 48 лет.

Могила Юрия Шатунова

Певца похоронили на Троекуровском кладбище. Шатунов завещал, чтобы его кремировали. Часть праха артиста похоронили в Москве, а другую развеяли в Германии на озере, где бывал исполнитель.

В 2023 году Шатунову установили памятник в виде бронзовой скульптуры более 2 метров. Мемориал стоит 10 миллионов рублей. Артиста изобразили в его привычном образе – в джинсах, футболке, кроссовках и с микрофоном.

Шатунову установили памятник, фото из сети

Позади памятника, на стене здания прицепили несколько портретов Шатунова и надпись "Легенда". Интересно, что на открытие мемориала не приехал продюсер "Ласкового мая" Андрей Разин. Были слухи, что он завидовал Шатунову и только его использовал для заработка. Также не приехал на церемонию ни один популярный артист страны-оккупанта.

Уголок памяти за мемориалом, фото из сети

Памятник Шатунову подвергли критике отдельные деятели. К примеру, художник Никас Сафронов раскритиковал микрофон в руках артиста. Он считает, что певческую профессию Шатунова можно было бы подать поинтереснее.

"Правда, на мой взгляд, микрофон в руке – лишний. Шатунов был популярен среди родившихся в 70-е и 80-е годы. Это поколение его любит, а новое уже увлечено другими артистами. Профессию Шатунова можно было показать более тонким приемом", — сказал он.

Скульптура Шатунова в полный рост, фото из сети

Также Сафронову не понравился большой размер памятника. А все потому, что Шатунов не имел высокого роста и вообще был скромным человеком. Сейчас артисту продолжают нести цветы, которые оставляют по всему периметру мемориала.

Памятник Шатунову, фото из сети

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