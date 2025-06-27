Міноборони допустило до експлуатації у ЗСУ безпілотний PROTECTOR від "Української бронетехніки"

Повнорозмірні безпілотні автомобілі – це нові можливості на фронті

Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до експлуатації у Збройних силах України безпілотний наземний комплекс PROTECTOR виробництва ТОВ "Українська бронетехніка".

"Фактично, це нова гілка розвитку наземних роботизованих комплексів – повнорозмірний безпілотний автомобіль. Це нові можливості для наших воїнів, а саме – виконання небезпечних завдань без ризику для особового складу. Важливо, щоб технології більше наближалися до окопів, щоб інноваційні інструменти війни більше працювали для воїнів і за них. ВОПи необхідно максимально посилити роботизованими системами", – зазначив заступник міністра оборони Валерій Чуркін.

"UGV Protector – унікальна розробка серед безпілотних наземних роботизованих комплексів (БНРК) за своїм тактико-технічними характеристиками. Дрон має високу вантажопідйомність, мобільність та прохідність. Основна місія Protector – зберегти життя наших військових під час логістичних операцій. Лінія фронту різна: на деяких ділянках ворог ближче, на інших – далі, але постачання провізії та інших необхідних ресурсів потрібне постійно", — розповів директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

За його словами, дрон також може доставляти менші наземні дрони, вагою від 50 до 150 кг, які працюють безпосередньо на передовій у радіусі 2—3 км.

"Їх оперативне і непомітне транспортування – непросте завдання, але наш логістичний комплекс здатен доставляти 3—4 таких робота за раз. Це дозволяє зберегти їхній заряд та значно підвищує ефективність їхнього застосування", — каже гендиректор компанії.

Також Бельбас розповів, що розробка UGV Protector відбувалася у співпраці з військовими, які мають бойовий досвід.

"Ми взялися за розробку цього НРК ще влітку 2023 року. Технічне завдання отримали від однієї з топових бригад ЗСУ, яка вела бойові дії на донецькому напрямку. Вони одні з перших, якщо не перші, хто почав використовувати НРК для мінування та як камікадзе. Тісна співпраця з їхніми операторами та чітке бачення концепції від командира бригади — саме так ми реалізували проєкт першого важкого логістичного НРК", — додав він.

За словами Бельбаса, UGV Protector також можливо використовувати як бойовий робот, встановивши на нього озброєння для знищення бронетехніки чи живої сили противника.

Завдання, які може виконувати PROTECTOR: перевезення боєкомплекту або спорядження, евакуація поранених, використання як платформи під роботизований бойовий модуль, мобільних систем РЕБ і РЕР тощо.

Вантажопідйомність цієї дистанційно керованої платформи – до 700 кг. Запас ходу – до 400 км.

Автомобіль оснащений потужним двигуном внутрішнього згоряння, має високу прохідність. Повний привід дозволяє долати значні перешкоди та броди, а колеса зі вставкою RunFlat – продовжувати рух навіть при пошкодженні.

"Додатковою перевагою цієї безпілотної платформи є її невисока ціна та можливість швидкого виробництва", — додав гендиректор ТОВ "Українська бронетехніка".