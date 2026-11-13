Колишнього радника Азарова підірвали у Москві: хто він та що казав про Україну

Вибух стався біля житлового будинку в московському районі Чертаново

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У Москві на Кіровоградській вулиці підірвали автомобіль Сергія Заворотного – колишнього радника українського експрем’єр-міністра Миколи Азарова. Заворотний перебував за кермом і зазнав тяжких травм. Йому надають медичну допомогу.

Про це повідомляють російські ЗМІ. За уточненими даними, вибухнув позашляховик Toyota Fortuner, хоча спочатку в повідомленнях ішлося про Lexus.

Саморобний вибуховий пристрій закріпили на днищі автомобіля з боку водія. Він здетонував, коли машина рухалася вулицею.

За інформацією російських Telegram-каналів, після вибуху Сергій Заворотний самостійно вибрався з понівеченого автомобіля. Його стан оцінюють як тяжкий, наразі чоловіка доправляють до лікарні.

Очевидці розповіли, що почули гучний хлопок, після чого побачили пошкоджену машину. Вони кинулися на допомогу постраждалому та викликали швидку.

Знайомі Заворотного повідомили, що останнім часом у 72-річного чоловіка були серйозні проблеми зі здоров'ям, зокрема відмовляли нирки. За їхніми словами, це може ускладнити лікування та погіршити його стан.

Чоловік їхав за місто на дачу до родичів. Приблизно за пів години до інциденту він розмовляв телефоном зі знайомим. За словами близьких, жодних погроз раніше йому не надходило.

Після вибуху Кіровоградську вулицю оточили. На місці працюють поліція та МНС, також повідомляється про порушення кримінальної справи.

Кіровоградську вулицю оточили

Саморобний вибуховий пристрій здетонував під час руху позашляховика

Саморобний вибуховий пристрій закріпили на днищі автомобіля з боку водія

Хто такий Сергій Заворотний

Сергій Заворотний — публіцист, кандидат історичних наук і фахівець із медіа та політики. До 2004 року він працював у Державній думі Росії, а згодом обіймав посаду прессекретаря прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

Заворотний називав Євромайдан державним переворотом і звинувачував Захід

Також Сергій Заворотний був пов'язаний із проросійським інформаційним ресурсом "Антифашист", на сторінках якого публікували матеріали з антиукраїнською риторикою. Він також став співавтором книги "Янукович здав. Держдеп прийняв. Як Росія втратила Україну", присвяченої подіям Революції Гідності та зміні влади в Україні.

Сергій Заворотний став співавтором книги про втрату Росією України

У своїх публічних висловлюваннях Заворотний дотримувався проросійських політичних поглядів. Зокрема, він називав Євромайдан державним переворотом, заперечував самостійність політичних процесів в Україні та звинувачував західні країни, передусім США, у втручанні у внутрішні справи держави. Таким чином він просував поширений у російській пропаганді наратив про нібито зовнішнє управління Україною після 2014 року.

Заворотний просував проросійські наративи про Україну

Нині Заворотний обіймає посаду директора центру інформаційних технологій Приморського державного аграрно-технологічного університету.

Як повідомляв "Телеграф", у Санкт-Петербурзі внаслідок вибуху автомобіля загинув російський полковник.