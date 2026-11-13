Як сходити в туалет, коли немає води: українці поділилися незвичними способами

У столиці обговорюють резервні рішення, а для квартири є тимчасова альтернатива

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У містах, де відключення електрики супроводжуються зникненням води, користування туалетом стає гострою побутовою проблемою. Люди запасають воду для змивання та шукають інші виходи.

"Телеграф" поцікавився в читачів, як вони справляються з користуванням туалетом без водопостачання. У відповідях одні поділилися лайфхаками із запасами води, інші описали альтернативи звичному змиванню.

Запаси у відрах і пляшках

Набирати воду в відра, тази та навіть пляшки від мінералки радять українці на час відключень. Нагадаємо, на одну людину щодня потрібно близько 15 літрів, з якої щонайменше 3 літри — питної.

Користувачі радять заливати воду саме в бачок унітаза: за досвідом, змивання з відра виходить гірше. Мати запас, про всяк випадок, краще на кілька діб.

"У мене стоїть запас, потім відкриваю бачок і заливаю туди воду, бо якщо так лити, то багато можна вилити і вода буде литися без напору", – написала читачка Тамара Рудаковська.

Читачі радять зберігати воду для змивання та заливати її в бачок

Пакети та вуличний туалет: інші виходи від читачів

Якщо води немає, українці знайшли й інші способи скористатись вбиральнею. Частина надіває на унітаз пакет, інші використовують підгузок. Після використання і пакет, і підгузок викидають на смітник.

Окремо зупинились на питанні туалету в селі. Частина користувачів наголосила — туалет на вулиці гарний вихід у ситуації. В тих будинках, де туалет в приміщенні також виникають труднощі: бракує води в колодязях, а без напору вона не тече.

У відповідях читачів – альтернативи змиванню та суперечка про побут у селі

Що в Києві з туалетами

Депутат Київради від "Європейської солідарності", секретар комісії з питань житлово-комунального господарства Тарас Криворучко в інтерв’ю "Телеграфу" допускав тимчасове припинення водопостачання через атаки до завершення аварійних робіт. Водночас він запевняє, що копати туалети не доведеться.

Натомість нардеп від фракції "Слуга народу", член парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Сергій Козир закликає передбачити біотуалети за сценарію, коли світло буде лише дві години на добу.

"Дайте людям розуміння, куди їм сходити в туалет. У яке місце? Тобто умовно тоді потрібно на квартал, на п'ять будинків, встановлювати якісь біотуалети, підвозити генератори. Я живу на Лівому березі й цієї підготовки не бачу", – сказав Козир.

Раніше "Телеграф" розповідав, що тимчасовим рішенням для квартири є відро з кришкою або компактний торф’яний біотуалет. Для відра потрібна присипка з деревної тирси, торфу або подрібненого паперу: вона поглинає вологу та допомагає стримувати запахи. У торф’яному біотуалеті відходи потрапляють в окремий резервуар, замість води працює суха присипка.