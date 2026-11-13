Коштує від 55 тисяч гривень і майже не ламається: яке авто підійде літнім водіям

На українському ринку продають вживані хетчбеки кількох поколінь

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Для водіїв поважного віку невеликий автомобіль із простим обслуговуванням може стати практичним рішенням для щоденних поїздок. Серед доступних варіантів на вторинному ринку виділяється Suzuki Alto, який випускали з 2009 до 2014 року.

У дослідження британської організації Which? ця модель увійшла до переліку найнадійніших автомобілів із пробігом. Рейтинг сформували за результатами опитування 63 334 автовласників, проведеного у квітні–червні 2025 року, а за витратами на сервіс Alto випередила інші автомобілі незалежно від їхнього віку.

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За витратами на сервіс Alto випередила решту автомобілів у дослідженні Which? Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Один із власників Suzuki Alto, який брав участь в опитуванні Which?, відзначив маневровість і компактні розміри автомобіля, завдяки яким ним легко керувати та паркуватися. Також він похвалив модель за низьку витрату пального, доступне обслуговування та надійність: за 12 років користування машина жодного разу не підвела під час запуску двигуна.

Протягом охопленого опитуванням року жоден із власників Alto не повідомив про поломку, що знерухомила автомобіль. Версія 2009–2014 років отримала п’ять зірок за надійність.

Ціни на українському ринку

На AUTO.RIA автомобілі 2001–2015 років пропонують за 2 550–6 800 доларів. На OLX.ua моделі 2000–2013 років коштують 55 000–255 000 грн, а на RST середня вартість Suzuki Alto становить близько 4 200 доларів.

На RST середня ціна Suzuki Alto становить близько 4 200 доларів Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")