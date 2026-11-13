Печиво Roshen стало дешевшим майже на третину: акція в "АТБ" триватиме недовго

Акція охоплює два різновиди з фруктовою желейною начинкою

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В "АТБ" здобне печиво Roshen Lovita у пачках по 135 г подешевшало з 42,90 до 28,90 грн. Акційна ціна однакова для апельсинового та малинового смаків, тож вибір начинки не впливає на вартість покупки.

Про пропозиції зі зниженими цінами в мережі "АТБ" пише "Телеграф". У цій акції беруть участь здобне печиво з желейною начинкою зі смаком апельсина та печиво з желейною начинкою зі смаком малини – обидва різновиди продаються в м’якій упаковці.

Більше подробиць: "Нові акції в "АТБ": які товари продають зі знижками до 50%".

Дві пачки різних смаків за акцією обійдуться у 57,80 грн

Економія на одній пачці становить рівно 14 грн – це різниця між звичайною та акційною вартістю. У відсотковому вираженні зниження ціни сягає приблизно 32,6% початкової суми, тобто покупець заощаджує майже третину вартості печива.

Якщо взяти по одній пачці кожного смаку, на касі потрібно буде заплатити 57,80 грн замість 85,80 грн без знижки. Така покупка обійдеться на 28 грн дешевше.

Пропозиція діє до 17 листопада включно.

Як повідомляв "Телеграф", у Roshen з’явилися новорічні набори з несподіваними сюрпризами.