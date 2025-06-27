Якщо одяг прилипає до тіла в спеку. Як цьому можна запобігти

Це неприємне відчуття переслідує майже кожного

Літо приносить із собою не тільки тепло та сонце, а й численні незручності, серед яких — прилипання одягу до тіла через піт. Пізніше шкіра починає свербіти й це становиться нестерпно.

Щоб уникнути дискомфорту і почуватися свіжо навіть у найспекотніші дні, варто дотримуватися кількох простих рекомендацій. Про них розповів "Телеграф".

По-перше, обирайте правильний матеріал одягу. Найкраще підходять легкі, натуральні тканини, що дихають — бавовна або льон. Можна ще зупинитись на одягу з поліестеру.

Щоб залишатися більш-менш сухим, можна використовувати дитячу присипку або тальк. Вони вбирають зайву вологу і зменшують прилипання тканини до шкіри. Однак це підійде у випадку, коли на вас буде світлий одяг.

Також важливо носити вільний одяг. Тісний одяг затримує вологу і прилипає до тіла, тоді як вільний забезпечує кращу циркуляцію повітря і комфорт.

Можна ще під час перебування на вулиці знайти вбиральню і вологими серветками протерти місця на тілі, де найбільше поту, щоб хоч ненадовго, але ефективно прибрати його.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як уберегтися від палючих променів сонця.