В Україні пропонують виплачувати родинам по 8 000 грн на кожного члена сім'ї: про що йдеться

На цю роботу пропонується відвести до трьох місяців

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Базову соціальну допомогу в Україні пропонують збільшити із 4500 до 8000 гривень на місяць на кожного члена сім’ї. Автор ініціативи закликає переглянути розмір держпідтримки з урахуванням зростання вартості життя та щорічно підвищувати виплати.

Про це йдеться в електронній петиції на сайті Кабінету Міністрів України.

Що пропонують змінити

Автор звернення Галина Вихристенко пропонує збільшити базову соціальну допомогу із 4500 до 8000 гривень на місяць на кожного члена родини. На її думку, розмір підтримки слід визначати з урахуванням реальних витрат домогосподарств на продукти, ліки, транспорт, оренду житла та комунальні послуги.

У петиції також йдеться про потреби сімей з дітьми, багатодітних сімей, одиноких батьків та малозабезпечених громадян. Встановлений державою прожитковий мінімум, зазначає автор, не завжди відображає фактичну вартість основних товарів та послуг.

Автор пропонує не обмежуватись підвищенням суми: вона також закликає створити прозорий механізм перегляду допомоги. При цьому слід враховувати офіційний індекс споживчих цін, вартість базового набору товарів та послуг та можливості державного бюджету.

Петиція про підвищення базової соціальної допомоги наразі не набрала потрібної кількості підписів

Як можуть переглядати виплати

Автор петиції пропонує доручити Кабінету міністрів оцінити, які зміни потрібні у законодавстві, а Міністерству соціальної політики разом із Міністерством фінансів – підготувати фінансово-економічне обґрунтування підвищення допомоги.

На цю роботу пропонується відвести до трьох місяців. Протягом шести місяців автор закликає уряд затвердити відповідні зміни у межах своїх повноважень, а за потреби – внести законопроект до Верховної Ради.

Також пропонується щорічно переглядати розмір допомоги та передбачити можливість збільшувати її на 2000 гривень на кожного члена сім’ї. Остаточна сума залежатиме від результатів економічних розрахунків та фінансових можливостей держави.

Що пропонують змінити у виплатах. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Чи виплачуватимуть українцям по 8000 гривень

Поки що це лише пропозиція, викладена в електронній петиції. Її реєстрація не означає, що нову виплату введуть автоматично або вже підвищать існуючу допомогу.

Щоб реалізувати пропозицію, уповноважені органи мають ухвалити відповідні рішення. За потреби знадобляться зміни у законодавстві та визначення джерел фінансування.

Петицію зареєстрували 26 жовтня 2026 року. На момент перевірки на її сторінці було зазначено, що для підтримки потрібно зібрати 25 тисяч підписів, а до закінчення збору залишалося 92 дні.

Як повідомляв "Телеграф", у вересні 2026 року річна інфляція в Україні прискорилася до 10%, а споживчі ціни за місяць зросли на 2,1%. Як наочний приклад: маленькі батончики Snickers, Twix та Bounty подорожчали з 12–19 грн у 2022 році до 35–38 грн, а блакитні сири Bergader та Bavaria Blu – з 30–60 до 95–150 грн. Таке порівняння допомагає зрозуміти, чому зростання вартості життя наводять як аргумент за перегляд базової соціальної допомоги, але саме по собі не підтверджує, що її слід встановити на рівні 8000 грн: у петиції пропонується оцінювати витрати домогосподарств та враховувати індекс споживчих цін.