Если одежда прилипает к телу в жару. Как это можно предотвратить

Это неприятное ощущение преследует почти каждого

Лето приносит с собой не только тепло и солнце, но и многочисленные неудобства, среди которых — прилипание одежды к телу из-за пота. Позже кожа начинает чесаться и это становится невыносимо.

Чтобы избежать дискомфорта и чувствовать себя свежо даже в самые жаркие дни, стоит придерживаться нескольких простых рекомендаций. О них рассказал "Телеграф".

Во-первых, выбирайте правильный материал одежды. Лучше всего подходят легкие, натуральные дышащие ткани — хлопок или лен. Можно еще остановиться на одежде из полиэстера.

Чтобы оставаться более или менее сухим, можно использовать детскую присыпку или тальк. Они впитывают излишнюю влагу и уменьшают прилипание ткани к коже. Однако это подойдет в случае, когда на вас будет светлая одежда.

Также важно носить свободную одежду. Тесная одежда задерживает влагу и прилипает к телу, тогда как свободная обеспечивает лучшую циркуляцию воздуха и комфорт.

Можно еще во время пребывания на улице найти туалет и влажными салфетками протереть места на теле, где больше всего пота, чтобы хоть ненадолго, но эффективно убрать его.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как уберечься от палящих лучей солнца.