Спасіння для городників: універсальне копійчане добриво, яке врятує ваші рослини
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Дієве та дешеве добриво
Одне із найбільш простих, екологічних та дієвих добрив можна приготувати із інгредієнтів, які ростуть будь-де. Вам знаходиться звичайнісінька кропива — це справжній скарб для городників. Однак важливо знати, яким рослинам це підживлення корисне, а яким — шкодить. А раніше ми розповідали, яке добриво допоможе зростанню перцю і помідорів.
Це добриво містить азот, калій та ферменти, які стимулюють ріст рослин і зміцнюють їх. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як приготувати корисний настій для рослин із кропиви.
Що можна підживлювати настоянкою з кропиви
- томати;
- огірки;
- полуниця;
- перець;
- морква.
Які рослини підживлювати добривом із кропиви не можна:
- цибуля;
- часник;
- бобові рослини (квасоля, горох).
Як приготувати кропив’яний настій
Інгредієнти:
- свіжа подрібнена кропива (без насіння);
- місткість: відро або пластикове барильце (5–10 літрів);
- вода.
Як приготувати добриво:
Половину місткості наповнюємо подрібненою кропивою. Доверху заливаємо водою. Накриваємо кришкою і залишаємо бродити на 10-14 днів у теплому місці. Раз на два-три дні перемішуємо. Визначити, чи готовий настій можна за кольором — він потемніє і з’явиться характерний запах. Перед використанням настій треба змішати з водою у пропорції 1:10. Перед внесенням підживки важливо добре зволожити ґрунт.
Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли треба збирати огірки, щоб вони щедро плодоносили. Ми підготували шпаргалку для дачників.