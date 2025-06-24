Спасіння для городників: універсальне копійчане добриво, яке врятує ваші рослини

Дієве та дешеве добриво

Одне із найбільш простих, екологічних та дієвих добрив можна приготувати із інгредієнтів, які ростуть будь-де. Вам знаходиться звичайнісінька кропива — це справжній скарб для городників. Однак важливо знати, яким рослинам це підживлення корисне, а яким — шкодить. А раніше ми розповідали, яке добриво допоможе зростанню перцю і помідорів.

Це добриво містить азот, калій та ферменти, які стимулюють ріст рослин і зміцнюють їх. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як приготувати корисний настій для рослин із кропиви.

Що можна підживлювати настоянкою з кропиви

томати;

огірки;

полуниця;

перець;

морква.

Які рослини підживлювати добривом із кропиви не можна:

цибуля;

часник;

бобові рослини (квасоля, горох).

Як приготувати кропив’яний настій

Інгредієнти:

свіжа подрібнена кропива (без насіння);

місткість: відро або пластикове барильце (5–10 літрів);

вода.

Фото: freepik

Як приготувати добриво:

Половину місткості наповнюємо подрібненою кропивою. Доверху заливаємо водою. Накриваємо кришкою і залишаємо бродити на 10-14 днів у теплому місці. Раз на два-три дні перемішуємо. Визначити, чи готовий настій можна за кольором — він потемніє і з’явиться характерний запах. Перед використанням настій треба змішати з водою у пропорції 1:10. Перед внесенням підживки важливо добре зволожити ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли треба збирати огірки, щоб вони щедро плодоносили. Ми підготували шпаргалку для дачників.