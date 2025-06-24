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Спасіння для городників: універсальне копійчане добриво, яке врятує ваші рослини

Автор
Наталія Дума
Дата публікації
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Автор
Корисне добриво для томатів, огірків, полуниці тощо Новина оновлена 24 червня 2025, 21:48
Корисне добриво для томатів, огірків, полуниці тощо. Фото Колаж Телеграф/freepik

Дієве та дешеве добриво

Одне із найбільш простих, екологічних та дієвих добрив можна приготувати із інгредієнтів, які ростуть будь-де. Вам знаходиться звичайнісінька кропива — це справжній скарб для городників. Однак важливо знати, яким рослинам це підживлення корисне, а яким — шкодить. А раніше ми розповідали, яке добриво допоможе зростанню перцю і помідорів.

Це добриво містить азот, калій та ферменти, які стимулюють ріст рослин і зміцнюють їх. "Телеграф" разом із "Сучасною дачею" розповість, як приготувати корисний настій для рослин із кропиви.

Що можна підживлювати настоянкою з кропиви

  • томати;
  • огірки;
  • полуниця;
  • перець;
  • морква.

Які рослини підживлювати добривом із кропиви не можна:

  • цибуля;
  • часник;
  • бобові рослини (квасоля, горох).

Як приготувати кропив’яний настій

Інгредієнти:

  • свіжа подрібнена кропива (без насіння);
  • місткість: відро або пластикове барильце (5–10 літрів);
  • вода.
добриво для помідорів, полуниці, перцю
Фото: freepik

Як приготувати добриво:

Половину місткості наповнюємо подрібненою кропивою. Доверху заливаємо водою. Накриваємо кришкою і залишаємо бродити на 10-14 днів у теплому місці. Раз на два-три дні перемішуємо. Визначити, чи готовий настій можна за кольором — він потемніє і з’явиться характерний запах. Перед використанням настій треба змішати з водою у пропорції 1:10. Перед внесенням підживки важливо добре зволожити ґрунт.

Раніше "Телеграф" розповідав, як і коли треба збирати огірки, щоб вони щедро плодоносили. Ми підготували шпаргалку для дачників.

Теги:
#Кропива #Город #Добриво