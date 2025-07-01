Українці в захваті від дідуся, який хотів врізати Арестовичу (відео)

Зустріч сталась нібито у Валенсії на набережній

У мережі завірусилось відео, де старенький дідусь у гарній формі розповідає, як на вулицях Європи зустрів Олексія Арестовича. Чоловік хотів його вдарити, але ексрадник президента України пригрозив йому депортацію.

Відповідне відео вже опублікували в Тік Ток, де воно набрало тисячі переглядів та коментарів. Українці в захваті від дідуся і шкодують, що він таки не вдарив Арестовича.

"Це набережна Валенсії і я зустрівся з Арестовичем. Так, це саме той дідусь 67 років, який хотів вдарити тебе, Олексію", — каже чоловік на відео.

Дідусь, який хотів вдарити Арестовича

Він розповідає, що під час прогулянки з дружиною помітив Арестовича і підійшов до нього. Дідусь сказав, що хоче вдарити ексрадника президента в обличчя, адже він зрадив Україну.

"У нього був такий страх в очах. Він впустив телефон, той розбився. Руки трусяться", — згадує дідусь реакцію ексрадника президента.

Однак Арестович пригрозив чоловіку, що у разі нападу викличе поліцію і це загрожуватиме йому депортацією в Україну. Тому дідусь все ж втримав себе в руках та не вдарив ексрадника президента.

Водночас в коментарях люди в захваті від цієї події. Хтось захоплюється безпосередньо дідусем та його формою, адже він має досить спортивний вигляд, а хтось його сміливістю. Були навіть люди, які писали, що за можливість вдарити Арестовича не шкода потім і депортуватись.

Раніше "Телеграф" розповідав, що нещодавно Арестович назвав українців "фуфлом" і "лайном", мережа вибухнула коментарями.