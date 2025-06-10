"Продався і робить шоу": Арестович назвав українців "фуфлом" і "лайном", мережа вибухнула коментарями

Колишній радник президента образив весь український народ

Ексрадник президента України Олексій Арестович відкрито заявив про зневагу до українського народу. Він образливо висловився на адресу співвітчизників під час прямого ефіру.

Арестович назвав українців "фуфлом" та "лайном", додавши, що в них "соромно витирати чоботи". Скандальні слова викликали хвилю обурення в соціальних мережах.

Зокрема, Арестович сказав: "Я зневажаю українців. Я вам в обличчя кажу, що я вас зневажаю". Колишній радник президента продовжив свою промову грубими образами на адресу громадян України.

Арестович також критикував освітню політику щодо мови навчання. Він заявив, що українським дітям забороняють говорити рідною мовою і створюють неякісні підручники. У своєму виступі він також згадав відомих політиків та громадських діячів, використавши вульгарні порівняння.

Реакція користувачів мережі

Заява Арестовича спричинила бурхливу реакцію в соціальних мережах. Коментатори називали його поведінку неадекватною: "Він психічно хвора людина, такі довго не живуть". Багато хто вказував на те, що Арестович намагається привернути увагу: "Вже всі забули про це г***, всіма силами старається нагадати про своє існування".

Деякі користувачі припускали, що за заявою стоять політичні мотиви: "Схоже, що він просто продався і робить шоу для в***". Водночас знайшлися і ті, хто підтримав окремі тези: "В чому він не правий? Всі гнали на нього, вигнали з країни, скільки насмішок. Ось вам і відповідь".

Інші закликали не звертати уваги на слова Арестовича: "На таке чм** жалко витрачати коментарій". Ось ще кілька найцікавіших коментарів з соцмереж:

Нагадаємо, у 2014 році Арестович критикував дії Порошенка, але згодом змінив свою позицію на підтримку, заявивши, що переконався у роботі експрезидента на національну безпеку.

У 2019 році під час виборчих кампаній Арестович критикував Зеленського і підтримував Порошенка. Після перемоги Зеленського на виборах він став радником Офісу президента.

Цього року РНБО ввела санкції проти Арестовича, а YouTube заблокував його основний канал. Після сьогоднішньої заяви платформа заблокувала й додаткову сторінку колишнього радника.

Раніше "Телеграф" писав, що Кошовий обматюкав Арестовича. Ми розповідали, що він це зробив у відповідь на пропозицію віддати Росії 4 області.