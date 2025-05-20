"Іуда ти": Арестович зробив нову заяву та нарвався на жорстку відповідь

Дехто думає, що це його відпловідь на санкції

Олексій Арестович, який нещодавно потрапив під санкції України, заявив, що "припиняє бойові збори" на Сили Оборони України. В мережі вже відповіли.

Що заявив Арестович

"Я припиняю бойові збори в рамках допомоги Силам Оборони України – тобто збори на те, що веде до вбивства. Збираю лише на воду, медицину, евакуацію – на те, що рятує життя", — написав колишній радник Офісу президента на своїй Facebook-сторінці.

До речі, публікацію Арестович зробив російською. Її активно обговорюють — за годину під постом з'явилося близько 500 коментарів.

Як реагують в мережі на його заяву

Коментатори висловлюють припущення, що це рішення Арестович ухвалив під тиском Кремля. Також є думки, що це він образився за санкції. Пишуть, що його наступним кроком будуть збори для російської армії.

"Як жорстко Олексія з Кремля нагнули", "Льошу від санкцій трохи понесло не в той бік, а скоріше у бік рашки", "Наступний пост — збір "нашим мальчікам на сво", "Наступний крок – збори на медицину для росіян. Адже це рятує життя", "Зберіть на медицину собі, вам вже необхідно пройти обстеження за втратою совісті", "Та ми всі чудово знаємо, що його збори йдуть йому в кишеню", "Як можна було так обнулити всю довіру, симпатію, авторитет і дійти до такого жалюгідного стану. Іуда ти, Арестович!", — пишуть у мережі.

Санкції проти Арестовича — що відомо

На початку травня проти Олексія Арестовича, який перебуває за кордоном, потрапив під санкції Ради національної безпеки та оборони України. Вони включають: позбавлення державних нагород, блокування активів, обмеження пересування Україною, заборона участі в приватизації, оренді, здійснення торгівельних операцій, здійснення офіційних візитів, поширення медіа тощо. Крім того, передбачено обмеження провайдерами доступу до сторінок Арестовича у соцмережах на території України.

Як писав "Телеграф", нещодавно Арестович розповів, як у нього потрапила блискавка. В мережі це викликало хвилю сарказму.