Була мрією кожної господині: легендарну люстру часів СРСР продають в Україні

До цієї моделі знову з’явився інтерес, тепер уже як до раритету

В Україні продається знаменита кришталева люстра часів СРСР у стилі модерн, яка була відома під різними назвами: "Спутник", "Одуванчик" та "Ера". Цей предмет інтер’єру був розроблений радянськими дизайнерами у 60-ті на честь запуску першого супутника у космос.

Відповідне оголошення опубліковано на популярному українському сайті купівлі-продажу. Продавець хоче одержати за раритет 8200 грн.

Люстра перебуває в ідеальному стані, що видно на фото. Власник мешкає у Києві, але може відправити товар Новою поштою.

Ця модель випускалася в Єревані в 60-70-х роках і була популярна в СРСР. Корпус виготовлявся з хромованої сталі, на якому в три ряди розміщувалися кришталеві тарілочки. Люстри мали три патрони для лампочок.

Цікаво, що було кілька модифікацій цієї моделі. Вони відрізнялися кількістю тарілочок – від 30 до 44. У оголошенні не зазначено, скільки їх тут, проте за бажання це можна уточнити.

Свого часу така люстра була іконою стилю та символом престижу, оскільки її нелегко було "дістати". Саме тому про неї мріяла кожна господиня, проте якщо уявити весь процес відкручування тарілочок, щоб їх почистити, і кріплення їх назад, то… скажемо прямо, так собі задоволення.

Сьогодні ця люстра вже є раритетом та може зацікавити колекціонерів. Також її можна використовувати в інтер’єрах у стилі модерн, який знову досить популярний.

Люстра СРСР "Одуванчик" ("Спутник")

Люстра СРСР "Одуванчик" ("Спутник")

Люстра СРСР "Кульбаба" ("Супутник")

Раніше ми писали, що в Україні продають раритетний годинник з котиком. Зазначається, що він в ідеальному стані, досі працює і продається за 2 700 грн.