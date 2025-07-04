Зараз там ніде яблуку впасти: унікальне гліцеринове озеро викликало небувалий ажіотаж серед українців (фото, відео)

Це гліцеринове озеро відоме і популярне серед туристів

Біле озеро — унікальна природна водойма з гліцериновою водою, яка розташована в Рівненській області. Це місце знаходиться за 170 кілометрів від обласного центру, проте про нього знають далеко за межами області. А зараз у розпал літа в цій локації ніде яблуку впасти — дуже багато відпочиваючих.

"Телеграф" розповість, чим таке особливе це Біле озеро, як туди дістатися і скільки коштує оренда житла для приїжджих.

Біле озеро – у чому його особливість?

Головною особливістю Білого озера є його унікальна гліцеринова вода, яку навіть називають цілющою. Люди, які там відпочивають, люблять це водоймище за те, що вода в ньому дуже м’яка, чиста і шовковиста.

Біле озеро на Рівненщині

Як пише Вікіпедія, Біле озеро — єдина на всю Україну водойма, в якій настільки підвищений рівень гліцерину. Серед місцевих жителів ходять легенди про цілющі властивості озера. А відпочиваючі розповідають у соцмережах, що купання в озері допомагає у лікуванні шкірних захворювань.

Ще одна перевага Білого озера — воно знаходиться в поліському лісі, серед чистої природи та свіжого повітря. Вода в озері чиста та насичена від коріння дерев та рослин. До того ж велика частина озера від берега — це мілина, тому тут зручно відпочивати з дітьми.

Біле озеро на Рівненщині

Де знаходиться та як дістатися?

Біле озеро розташоване у лісі у Варашському районі Рівненської області. Поруч із ним є два села — Більська Воля і Рудка — через них і треба туди добитися.

Найкраще їхати своїм авто — від Рівного це 170-173 кілометри по трасі Е373, повернувши в Полицях на Т1808 і потім у напрямку до Старої Рафалівки Туристів закликають бути готовими, що останні 25 кілометрів по сільських дорогах можуть бути розбиті і з ямами.

Відпочинок на Білому озері на Рівненщині

Також до Білого озера можна дістатися маршрутками з Рівного та Вараша. До повномасштабної війни із Рівного до Білого озера були спеціальні маршрутки у літній період. Однак зараз потрібно уточнювати на автостанції "Чайка", чи такі маршрутки їздять.

Можна доїхати маршруткою з Рівного до Вараша, а вже звідти прямими автобусами — до села Рудка або прямісінько на Біле озеро. Час в дорозі від Вараша до озера — приблизно година-півтора.

Ціни на ночівлю на Білому озері

Найчастіше відпочинок на Білому озері обирають ті, хто любить ночувати у наметах. Там для цього є всі умови – обладнаний кемпінг, вода, оренда мангалів та інше.

Однак є й туристичні бази, де за невелику плату можна заночувати за більш комфортних умов. Так, на озері є реабілітаційно-оздоровчий комплекс "Біле озеро", що належить Рівненській АЕС, відкритий для всіх за наявності місць.

Ціни на ночівлю та послуги у комплексі "Біле озеро" Рівненської АЕС

Оздоровчий комплекс "Біле озеро" Рівненської АЕС

Також на березі озера працює турбаза "Холодок", яка пропонує в оренду будиночки на компанії людей. Ціна будиночка на компанію з 6 людей складає 3000 грн/добу, є номер за 2500 грн/добу. Оренда однокімнатного будиночка на 2-3 особи складає 1500 грн/добу. Враховуйте, що ціни на ночівлю можуть змінюватися — у будні дешевше, а у вихідні зазвичай дорожче. Бронювати номери та будиночки потрібно заздалегідь.

Ціни на послуги турбази "Холодок"

Номери на турбазі "Холодок"

Відпочинок на Білому озері підійде для тих, хто любить чисту воду, гарну природу та тишу подалі від міської суєти. Як показали перші теплі дні цього літа — Біле озеро викликало небувалий ажіотаж серед українців. Відпочивають там не лише місцеві, а й туристи з різних областей України та навіть з-за кордону.

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