Красиво, але купатися не можна: як виглядають Білі гори з "Драконячим оком" біля Рівного і як туди потрапити (фото)

Це не надто безпечна локація, але приваблює безліч туристів

Білі гори – неймовірно красива, але дещо небезпечна локація за 20 кілометрів від Рівного. Ці гори виникли через скидання хімічних відходів із заводу "Рівнеазот", що розташований поблизу села Рубче. Головною родзинкою цієї локації є невелике озеро з бірюзово-смарагдовою водою, яке місцеві охрестили "Драконячим оком".

"Телеграф" розповість, де знаходяться Білі гори з "Драконячим оком", як туди потрапити, і чому ця локація є небезпечною для туризму.

Білі гори – красиво, але небезпечно

Білі гори або Фосфатні гори — це фосфогіпсові терикони, які є хімічними відходами заводу "Рівнеазот". Вони дійсно виглядають як гори і видно їх здалеку. Терикони знаходяться біля села Рубче Рівненської області, це за 20 кілометрів від обласного центру.

Білі гори (Фосфатні гори). Фото: https://inside-ua.com/

Як пише сайт inside-ua, територія Білих гір охороняється і туди не пускають вантажний транспорт, проте легковим автом туди можна доїхати. Туристам не перешкоджають на вході в цю локацію, проте не радять перебувати там дуже довго. Такі терикони шкідливо впливають на навколишнє середовище і можуть стати причиною екологічної катастрофи, але кажуть, що для людей вони безпечні.

У суху погоду там може підніматися пил, яким не варто довго дихати. До того ж, найкраще вибирати для відвідування цього місця зручне взуття та закритий одяг, щоб на шкіру не потрапляв пил цих відходів. До того ж, будьте готові до того, що речі потрібно буде випрати після візиту, оскільки на них можуть залишатися білі розводи та сліди.

Білі гори (Фосфатні гори). Фото: https://inside-ua.com/

Щоб знайти озеро "Драконяче око", доведеться добре пройтися протоптаними стежками і піднятися вершину гір. А ось купатися в озері категорично не радять. Потрібно розуміти, що озеро утворилося на місці з хімічними відходами, тому вода в ньому, відповідно, небезпечна.

Це місце точно не підійде для пікніків і романтичних побачень, але побачити його точно варто, тому що пейзажі тут неймовірні. Добиратися на Фосфатні гори найкраще власним авто, велосипедами або громадським транспортом. З Рівного ходять маршрутки Рубче, а звідти вже доведеться пройтися пішки.

Білі гори (Фосфатні гори). Фото: https://inside-ua.com/

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро, як туди потрапити. Вода в ньому на дотик, як шовк за рахунок гліцерину.