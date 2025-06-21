Чиста вода, скелі та неймовірні пейзажі: як виглядає Коростишівський кар’єр і як туди потрапити

Це місце на Житомирщині дуже вабить туристів

Коростишівський кар’єр – неймовірно красива локація у містечку Коростишів Житомирської області. Він розташований за 31 кілометр від обласного центру та приваблює відпочиваючих у літній сезон.

"Телеграф" розповість, як виглядає Коростишівський кар’єр, як туди дістатися, і що там можна робити, окрім купання.

Коростишівський кар’єр – який він?

Коростишівський кар’єр — це місце, де колись добували граніт. Озеро з чистою бірюзовою водою утворилося внаслідок затоплення кар’єру, де видобувався граніт, а саме переробне підприємство знаходиться неподалік Коростишева. За рахунок того, що на дні немає піску та мулу, вода в кар’єрі прозора, чиста і має гарний блакитний відтінок.

Оточують озеро високі скелі з граніту, місцями їхня висота досягає 10 метрів. Цей каньйон виглядає особливо вражаюче на тлі чистого озера. До речі, глибина кар'єру може досягати 20 метрів.

Також у цій локації зачаровує неймовірно гарний краєвид, адже кар’єр оточений хвойно-листяним лісом. Це створює дуже красиву картинку разом з водою та скелями, а повітря тут таке, що дихати-не надихатися.

Відпочинок на кар'єрі в літній період дуже популярний серед місцевих жителів і гостей регіону. На вихідні тут багато туристів, це варто враховувати, плануючи поїздку на Коростишівський кар'єр.

Локація чудово підходить для відпочинку "дикуном" з наметами, для пікніків, купання та для фотосесій. Тут можна круто провести час, як з компанією друзів та дітьми, так і вдвох із коханою людиною.

Як дістатися на Коростишівський кар’єр?

Найкраще їхати своїм автомобілем, щоб можна було взяти все необхідне та зібратися компанією. Від Житомира до кар’єру лише 31 кілометр, а з Києва близько 100 кілометрів. Також можна доїхати громадським транспортом — з Житомира є приміські маршрутки в Коростень.

Якщо їхатимете з Києва, то слід виходити при в’їзді до міста Коростишів, там і буде поворот на кар’єр. Звідти можна пройтись пішки, оскільки кар’єр знаходиться на околиці міста. Туристам радять займати місця для відпочинку з правого боку, оскільки там є зручний спуск до води для купання.

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