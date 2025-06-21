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Чиста вода, скелі та неймовірні пейзажі: як виглядає Коростишівський кар’єр і як туди потрапити

Автор
Галина Струс
Дата публікації
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Автор
Коростишівський кар’єр — чудове місце для літнього відпочинку на лоні природи Новина оновлена 21 червня 2025, 14:59
Коростишівський кар’єр — чудове місце для літнього відпочинку на лоні природи. Фото Колаж "Телеграф"

Це місце на Житомирщині дуже вабить туристів

Коростишівський кар’єр – неймовірно красива локація у містечку Коростишів Житомирської області. Він розташований за 31 кілометр від обласного центру та приваблює відпочиваючих у літній сезон.

"Телеграф" розповість, як виглядає Коростишівський кар’єр, як туди дістатися, і що там можна робити, окрім купання.

Коростишівський кар’єр – який він?

Коростишівський кар’єр — це місце, де колись добували граніт. Озеро з чистою бірюзовою водою утворилося внаслідок затоплення кар’єру, де видобувався граніт, а саме переробне підприємство знаходиться неподалік Коростишева. За рахунок того, що на дні немає піску та мулу, вода в кар’єрі прозора, чиста і має гарний блакитний відтінок.

Коростишівський кар’єр

Оточують озеро високі скелі з граніту, місцями їхня висота досягає 10 метрів. Цей каньйон виглядає особливо вражаюче на тлі чистого озера. До речі, глибина кар'єру може досягати 20 метрів.

Також у цій локації зачаровує неймовірно гарний краєвид, адже кар’єр оточений хвойно-листяним лісом. Це створює дуже красиву картинку разом з водою та скелями, а повітря тут таке, що дихати-не надихатися.

Коростишівський кар’єр

Відпочинок на кар'єрі в літній період дуже популярний серед місцевих жителів і гостей регіону. На вихідні тут багато туристів, це варто враховувати, плануючи поїздку на Коростишівський кар'єр.

Коростишівський кар’єр

Локація чудово підходить для відпочинку "дикуном" з наметами, для пікніків, купання та для фотосесій. Тут можна круто провести час, як з компанією друзів та дітьми, так і вдвох із коханою людиною.

Коростишівський кар’єр

Як дістатися на Коростишівський кар’єр?

Найкраще їхати своїм автомобілем, щоб можна було взяти все необхідне та зібратися компанією. Від Житомира до кар’єру лише 31 кілометр, а з Києва близько 100 кілометрів. Також можна доїхати громадським транспортом — з Житомира є приміські маршрутки в Коростень.

Коростишівський кар’єр

Якщо їхатимете з Києва, то слід виходити при в’їзді до міста Коростишів, там і буде поворот на кар’єр. Звідти можна пройтись пішки, оскільки кар’єр знаходиться на околиці міста. Туристам радять займати місця для відпочинку з правого боку, оскільки там є зручний спуск до води для купання.

Коростишівський кар’єр

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро, як туди потрапити. Там через гліцерин вода на дотик, як шовк.

Теги:
#Туризм #Відпочинок #Житомирщина #Коростишівський кар'єр