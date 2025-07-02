Краєвиди ніби на Марсі: як виглядає унікальний базальтовий кар’єр в Україні і де він знаходиться (фото)

Це діючий кар’єр, де добувають магматичну породу базальт

На території Рівненської області є Базальтовий кар’єр, на якому видобувають вулканічну породу базальт та інші корисні копалини. Він розташований між селами Базальтове, Берестовець, Новий Берестовець. Поруч є також і недіючий затоплений кар’єр, де раніше видобували базальт, а зараз полюбляють відпочивати місцеві жителі.

"Телеграф" побував на діючому Базальтовому кар’єрі і покаже ексклюзивний фоторепортаж з місця, пейзажі якого нагадують Марс.

Історія Базальтового кар’єру

Виникнення базальтового кар’єру на Рівненщині розпочалось у середині XX століття, коли за радянської влади почали розробляти базальтові породи на території всієї України. Рівненська область виявилася багата на поклади унікального вулканічного каменю базальту.

Тут він ще й відрізняється своєю структурою – порода має форму шестигранних базальтових стовпів, які вражають своєю незвичайною красою. А цікавою особливістю цих стовпів є прямий розкол.

Базальт, як виявилось, дуже цінна порода. Його використовують для виробництва дорожніх покриттів, облицювальних плит, а також як сировину для виготовлення різноманітних будівельних та оздоблювальних матеріалів.

Базальтовий кар’єр — це не тільки діюче підприємство, де видобувають вулканічний камінь та інші природні копалини. Це ще й природний заказник, що охороняється державою. А на затопленому кар’єрі поряд люблять відпочивати місцеві та приїжджі, бо озеро наповнене чистою бірюзово-блакитною водою в оточенні скель із базальту та базальтових стовпів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на Рівненщині є унікальне гліцеринове озеро та як туди потрапити. Вода там навпомацки, як шовк.