Мільйони переглядів та селфі на зупинках: водій автобуса з України став зіркою TikTok (відео)

Чоловік знімає робочі будні

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Водій комунального підприємства "Миколаївпастранс" Максим Гриценко за кілька місяців став зіркою TikTok. Він знімає відео про повсякденну роботу: пасажири впізнають його на зупинках і просять сфотографуватися разом, а деякі ролики набирають мільйони переглядів.

Свою історію українець розповів виданню "Район.Миколаїв". Максим почав знімати відео задовго до того, як влаштувався водієм автобуса. Тоді його аудиторія налічувала не більш як 1000 людей.

Як автобусні рейси стали темою популярного блогу

До "Миколаївпастрансу" Гриценко прийшов наприкінці літа 2026 року. Робота підказала тему для блогу: замість звичайних роликів про життя він почав показувати будні водія комунального транспорту.

"Коли я став водієм, то подумав: чому б не показувати свою роботу, будні водія "Миколаївпастрансу"? І я був здивований тим, що багатьом людям це виявилося цікаво і їм подобається такий контент", – розповів Максим.

Для зйомки він використовує невелику екшн-камеру й вмикає її під час окремих епізодів: батареї не вистачає на цілий день. За словами Гриценка, спочатку пасажири не помічали камеру, а потім почали звертати на неї увагу. Зазвичай вони реагують позитивно. Конфліктів через зйомку в нього не було.

За пару місяців аудиторія зросла до понад 86 тисяч підписників. Зараз у профілі Максима в TikTok зазначено 89,8 тисячі підписників і 2 мільйони вподобань.

За кілька місяців блог Максима Гриценка зібрав десятки тисяч підписників

Пасажири просять зробити селфі й частіше вітаються

Спочатку Максим працював на маршруті №79 до Варварівки, потім його перевели на маршрут №49. У Тернівці та Широкій Балці його здивувало, що багато пасажирів знають одне одного. Згодом почали впізнавати й самого водія: підписувалися на його сторінку й просили сфотографуватися разом.

Іноді Гриценко пригощає пасажирів цукерками. Він читає коментарі до роликів і помічає, що багато відгуків надходить від іноземців. У блозі обговорювали й просту звичку – вітатися, заходячи до автобуса.

"У коментарях люди часто пишуть, що варто вітатися з водієм. І я почав помічати: коли влог почав розвиватися, люди стали частіше вітатися. Зазвичай усі заходять, мовчки платять за проїзд або показують посвідчення. А коли вітаються, мені як водієві це приємно", – зазначив Гриценко.

Майже 30 років за кермом і прохання до пасажирів

Гриценко народився в Луганській області, а потім разом із батьками переїхав до Миколаєва. Він закінчив школу й Миколаївський аграрний університет, вивчився на автомеханіка. У нього майже 30 років водійського стажу і всі категорії. Раніше Максим працював майстром і автомеханіком, а також відкривав власну справу.

До популярності Максим ставиться спокійно. У сім’ї до блогу ставляться без ажіотажу, колеги по-доброму з нього жартують. Сам він пояснює інтерес аудиторії тим, що працівники комунальних підприємств рідко настільки відкрито розповідають про свої будні.

Головним у своїй роботі Гриценко вважає безпеку пасажирів. Жителів Миколаєва він просить терплячіше ставитися до водіїв: рейси затримуються через затори, несподівані поломки та перезмінку.

"Хочеться, щоб люди були добрішими й терплячішими та з розумінням ставилися одне до одного і до нашої роботи", – наголосив Максим.

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