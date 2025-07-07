Вас можуть переслідувати сварки, бідність та нещастя через один предмет вдома. Краще подивіться, чи немає його у вас

Він часто може валятися десь на задньому дворі

Чи не у кожного вдома може зберігатись багато "чого корисного", яке можливо колись стане в пригоді. Однак більшість не знає, що такі предмети, які, на перший погляд "нікого не чіпають", можуть принести біду в їх дім.

Серед таких речей можна знайти розбите скло, яке лежатиме десь на задньому дворі чи у хліві. Народна мудрість застерігає: бите скло — носій негативної енергії, який може вплинути на добробут, здоров’я та стосунки в родині, передає "Телеграф".

Що кажуть прикмети щодо розбитого скла

Бите скло — до сварок. Є прикмета, що уламки "ріжуть" гармонію в домі;

Є прикмета, що уламки "ріжуть" гармонію в домі; Тріщини в скляному посуді притягують бідність. Вважається, що тріснутий посуд забирає фінансову енергію;

Вважається, що тріснутий посуд забирає фінансову енергію; Несе застій. Зламані речі блокують оновлення, а отже, і зміни на краще;

Зламані речі блокують оновлення, а отже, і зміни на краще; Може притягти погану енергетику. Предмет, що колись розбився, зберігає момент негативу, коли це сталося;

Предмет, що колись розбився, зберігає момент негативу, коли це сталося; Особливо небезпечно, якщо розбилось дзеркало. Уламки дзеркала — до нещастя або "роздробленої" долі.

Розбите скло може принести біду в діб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яка одна річ в будинку може принести одразу бідність, хвороби та конфлікти.