Не ризикуйте власним щастям. Чи можуть засушені квіти принести біду в дім

Краще не купувати їх навіть як декор

У більшості вдома можна знайти сухі квіти чи засушені букети як декор. Однак вони можуть бути небезпечними, як вірили наші предки.

Згідно з давніми українськими та слов'янськими прикметами, зберігати сухі квіти вдома – до біди. Чому так, і які наслідки це може мати для вашої енергетики й щастя, повідомив "Телеграф".

Які саме прикмети пов'язані з сухими квітами:

Мертва енергетика. Вони асоціюються з мертвою природою, тому здатні "висмоктувати" життєву енергію з дому;

Вони асоціюються з мертвою природою, тому здатні "висмоктувати" життєву енергію з дому; До фінансових втрат. Сухі букети приносять злидні. Чим довше вони стоять, тим більше грошей може "висохнути" з вашого гаманця;

Сухі букети приносять злидні. Чим довше вони стоять, тим більше грошей може "висохнути" з вашого гаманця; Проблеми в особистому житті. Дівчатам і жінкам особливо не рекомендується тримати засушені квіти. Це може відлякати щастя в любові та призвести до самотності;

Дівчатам і жінкам особливо не рекомендується тримати засушені квіти. Це може відлякати щастя в любові та призвести до самотності; Застій і невдачі. За прикметами, зберігання сухих рослин здатне призвести до застою в житті – відсутності розвитку, нових можливостей і позитивних змін.

Засушені троянди

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому чорний одяг краще не зберігати вдома.