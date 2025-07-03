Не ризикуйте власним щастям. Чи можуть засушені квіти принести біду в дім
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Краще не купувати їх навіть як декор
У більшості вдома можна знайти сухі квіти чи засушені букети як декор. Однак вони можуть бути небезпечними, як вірили наші предки.
Згідно з давніми українськими та слов'янськими прикметами, зберігати сухі квіти вдома – до біди. Чому так, і які наслідки це може мати для вашої енергетики й щастя, повідомив "Телеграф".
Які саме прикмети пов'язані з сухими квітами:
- Мертва енергетика. Вони асоціюються з мертвою природою, тому здатні "висмоктувати" життєву енергію з дому;
- До фінансових втрат. Сухі букети приносять злидні. Чим довше вони стоять, тим більше грошей може "висохнути" з вашого гаманця;
- Проблеми в особистому житті. Дівчатам і жінкам особливо не рекомендується тримати засушені квіти. Це може відлякати щастя в любові та призвести до самотності;
- Застій і невдачі. За прикметами, зберігання сухих рослин здатне призвести до застою в житті – відсутності розвитку, нових можливостей і позитивних змін.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому чорний одяг краще не зберігати вдома.