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Не ризикуйте власним щастям. Чи можуть засушені квіти принести біду в дім

Автор
Марина Бондаренко
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Засушені квіти вдома принесуть біду
Засушені квіти вдома принесуть біду. Фото Колаж "Телеграфу"

Краще не купувати їх навіть як декор

У більшості вдома можна знайти сухі квіти чи засушені букети як декор. Однак вони можуть бути небезпечними, як вірили наші предки.

Згідно з давніми українськими та слов'янськими прикметами, зберігати сухі квіти вдома – до біди. Чому так, і які наслідки це може мати для вашої енергетики й щастя, повідомив "Телеграф".

Які саме прикмети пов'язані з сухими квітами:

  • Мертва енергетика. Вони асоціюються з мертвою природою, тому здатні "висмоктувати" життєву енергію з дому;
  • До фінансових втрат. Сухі букети приносять злидні. Чим довше вони стоять, тим більше грошей може "висохнути" з вашого гаманця;
  • Проблеми в особистому житті. Дівчатам і жінкам особливо не рекомендується тримати засушені квіти. Це може відлякати щастя в любові та призвести до самотності;
  • Застій і невдачі. За прикметами, зберігання сухих рослин здатне призвести до застою в житті – відсутності розвитку, нових можливостей і позитивних змін.
Чому вдома не можна зберігати засушені квіти
Засушені троянди

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чому чорний одяг краще не зберігати вдома.

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#Квіти #Прикмети #Повір'я