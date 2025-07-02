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Цей предмет точно є у вас вдома. Позбудьтесь його, якщо не хочете хвороб, стресу та бідності

Автор
Марина Бондаренко
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Автор
Що не можна зберігати вдома
Що не можна зберігати вдома. Фото Колаж "Телеграфу"

Цей предмет може бути навіть у дітей

Колір одягу здавна має особливе значення у багатьох культурах. Особливо це стосується чорного кольору. Він традиційно асоціюється з жалобою, тугою та негативною енергією.

Народні прикмети попереджають, що зберігання вдома великої кількості чорного одягу може мати несподівані наслідки для атмосфери в домі та навіть для особистого життя. "Телеграф" навів найпоширеніші прикмети.

Ось основні прикмети, пов’язані з чорним одягом у домі:

  • Притягує негативну енергетику. Вважається, що чорний одяг накопичує смуток, стрес та хвороби;
  • Може впливати на настрій і психоемоційний стан. За народними віруваннями, надлишок чорного в гардеробі призводить до зневіри, депресивних думок та відчуття пригніченості;
  • Символіка втрат. Чорний одяг часто пов'язують із жалобними церемоніями, тому його присутність вдома може викликати небажані асоціації й притягувати такі події;
  • Перешкода фінансовому достатку. У деяких традиціях вважається, що велика кількість чорного в домі перешкоджає збільшенню доходів;
Чорний одяг в гардеробі
Гардероб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що краще викинути прямо зараз, якщо не хочете порчі у вашому будинку.

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#Одяг #Повір'я #Прикмета