Цей предмет точно є у вас вдома. Позбудьтесь його, якщо не хочете хвороб, стресу та бідності

Цей предмет може бути навіть у дітей

Колір одягу здавна має особливе значення у багатьох культурах. Особливо це стосується чорного кольору. Він традиційно асоціюється з жалобою, тугою та негативною енергією.

Народні прикмети попереджають, що зберігання вдома великої кількості чорного одягу може мати несподівані наслідки для атмосфери в домі та навіть для особистого життя. "Телеграф" навів найпоширеніші прикмети.

Ось основні прикмети, пов’язані з чорним одягом у домі:

Притягує негативну енергетику. Вважається, що чорний одяг накопичує смуток, стрес та хвороби;

Вважається, що чорний одяг накопичує смуток, стрес та хвороби; Може впливати на настрій і психоемоційний стан. За народними віруваннями, надлишок чорного в гардеробі призводить до зневіри, депресивних думок та відчуття пригніченості;

За народними віруваннями, надлишок чорного в гардеробі призводить до зневіри, депресивних думок та відчуття пригніченості; Символіка втрат. Чорний одяг часто пов'язують із жалобними церемоніями, тому його присутність вдома може викликати небажані асоціації й притягувати такі події;

Чорний одяг часто пов'язують із жалобними церемоніями, тому його присутність вдома може викликати небажані асоціації й притягувати такі події; Перешкода фінансовому достатку. У деяких традиціях вважається, що велика кількість чорного в домі перешкоджає збільшенню доходів;

Гардероб

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що краще викинути прямо зараз, якщо не хочете порчі у вашому будинку.