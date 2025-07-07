Містична дата 07.07.2025: що суворо заборонено робити у "дзеркальний" день

Це особливий день, коли енергія працює як бумеранг

Цього місяця, крім цікавих свят, нас дочекалася особлива дзеркальна дата – 07.07.2025. Це буде незвичайний і дещо містичний день, що випав цього понеділка.

7 липня 2025 року – день, який розділить багато чого. Це не просто гарна дата, а портальний час, у якому все посилюється у рази, каже український нумеролог Вікторія Деревенська.

Чим особлива дзеркальна дата 07.07

За словами експерта, це час, який поділяє для багатьох все на "до" та "після". Є ймовірність, що хтось перейде у гілку страждань – туди, де буде біль, опір, хаос. А хтось інший — відкриє свою справжню реальність:

Потоки достатку

Реалізацію призначення

Пробудження талантів та надздібностей

З’єднання з собою справжнім

Згенеровано ШІ ("Телеграф")

"Вибір — за кожним. У цей портал хтось увійде усвідомлено, із запитом. А когось заведе туди життя — можливо, навіть силою", — заявила нумеролог. У цей день можливі сонячний спалах, різке підвищення вібрацій, напруга магнітного поля, сильна емоційна гойдалка та швидка матеріалізація думок.

Що не можна робити сьогодні 7 липня

Дуже важливо не дозволяти собі жодних негативних думок. А також злитися, засуджувати, мстити, скаржитися, подумки бажати комусь зла. Цього дня енергія працює як бумеранг, тож будь-який негатив, навіть кинутий у думці, повернеться стократ. Немов вирва, день втягує те, що ви посилаєте у Всесвіт — і повертає це назад посиленим ударом.

Раніше повідомлялося, що цього понеділка християни вшановують особливу ікону Божої Матері. "Телеграф" писав, що не можна робити 7 липня, щоб не збідніти.