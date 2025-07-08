Гороскоп на 9 липня: Овнам - вдалий день, Левам - ризик втратити гроші

Знакам Зодіаку треба звертати увагу на самопочуття

У 2025 році життя багатьох знаків Зодіаку може змінитися на краще. Водночас "Телеграф" розповість гороскоп на завтра, 9 липня, аби ви знали, до чого готуватися цієї середи.

Овен (21 березня — 20 квітня)

Овни матимуть хороший день, сповнений можливостей — підвищення зарплати або вищу посаду. До цього варто поставитися відповідально, якщо ви хочете вийти на новий рівень. Однак хвилюватися немає приводів.

Телець (21 квітня — 21 травня)

Тельцям варто бути уважними до свого організму, особливо якщо відчуваєте тривогу. Це може бути сигналом, що треба переглянути свій режим або додати спорту. Час подумати про власний комфорт.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

День буде вдалим для комунікації та перемовин, тому можете сміливо планувати це у своєму графіку. А от від далеких поїздок краще відмовитися, бо є ризик непередбачуваних ситуацій. Будьте уважними до деталей.

Рак (22 червня — 22 липня)

Раки, ваші внутрішні імпульси можуть бути компасом, куди рухатися далі. Прислухайтеся до інтуїції — вона не підведе. У цей день корисними можуть виявитися поради від колег і досвідчених наставників.

Лев (23 липня — 23 серпня)

Будь-яких фінансових операцій з великими сумами Левам краще уникати. Є ймовірність, що втратите велику суму, а кошти повернути не вийде. Тому пильність та уважність — це те, на що слід звернути особливу увагу.

Діва (24 серпня — 23 вересня)

У середу треба пам'ятати про дисципліну, бо вона може принести плоди. Рекомендується утриматися від різких висловлювань і тримати під контролем емоції, бо це може зіграти проти вас. Також не підходьте близько до незнайомих людей.

Терези (24 вересня — 23 жовтня)

Ви можете забути про важливу деталь у цей день, тому треба зберігати уважність. Не захоплюйтеся соціальними мережами або іграми, бо можете втратити велику кількість часу. Те ж саме стосується порожніх балачок.

Скорпіон (24 жовтня — 22 листопада)

Завтра Скорпіонам треба менше часу витрачати на роботу і більше на відпочинок. Це допоможе уникнути емоційного вигорання. Улюблені справи зарядять позитивними емоціями: танці, спів, малювання або читання книг.

Стрілець (23 листопада — 21 грудня)

Стрільцям варто задуматися про керування часом. Можливо, доведеться раніше вставати або ж делегувати певні справи, аби все встигати. Інакше ви можете відчувати безсилля та апатію.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

У середу Козороги, ймовірно, відчують стрес через велику кількість справ. Виникатиме бажання все залишити і піти поспати. Утім, відчуття відповідальності допоможе зі всім впоратися.

Водолій (20 січня — 19 лютого)

Водолії матимуть шанс покращити особисте життя завдяки щирим розмовам. Важливо чесно говорити про те, що турбує та намагатися зрозуміти свого партнера. А самотні можуть почати нові стосунки.

Риби (20 лютого — 20 березня)

Рибам слід проаналізувати свій поточний стан справ і зрозуміти, яка сфера життя "просідає". Зрозумівши, що вас не влаштовує, ви зможете рухатися у бажаному напрямку. А достатню кількість енергії ви отримаєте з правильного харчування та сну.